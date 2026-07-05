Xiaomi, Civi markasına veda ediyor: Şirketin yeni odağı belli oldu

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Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Xiaomi'nin tasarım odaklı Civi akıllı telefon serisini kalıcı olarak sonlandırdığını iddia etti.

Şirketin zayıf ve istikrarsız satış rakamları nedeniyle bu kararı aldığı ve Civi serisi yerine T serisine yoğunlaşacağı belirtildi.

Xiaomi tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama açıklaması yapılmadı.

Teknoloji dünyasında uzun süredir akıbeti tartışılmakta olan Xiaomi Civi serisi hakkında radikal bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, bir kullanıcının sorusuna verdiği cevapta, şirketin fabrikalarında Civi modellerinin üretildiği montaj hattının kapatıldığını ve yeni bir cihazın piyasaya sürüleceğine dair hiçbir işaret olmadığını bildirdi.

Birkaç ay önce paylaşılan raporlarda, Civi serisinin iptal edildiği yönündeki iddiaların aksine Xiaomi Civi 6 modelinin 200 Megapiksel kamera, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve özel bir yapay zeka (AI) düğmesi gibi güçlü teknik özelliklerle geliştirilme aşamasında olduğu aktarılmıştı. Bu iddialar, bir önceki modelin zayıf satış rakamları nedeniyle Civi 6’nın iptal edildiği yönündeki daha eski bir sızıntının ardından gelmişti.

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Xiaomi Civi serisi 2021 yılında tanıtılmıştı

2021 yılında hayatımıza giren Civi serisi; tasarım, hafiflik ve kamera performansını ön plana çıkaran yaşam tarzı odaklı bir ürün çizgisi olarak konumlandırılmıştı. Marka çatısı altında yıllar içinde Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro ve bazı küresel pazarlarda Xiaomi 15 Civi adıyla yeniden markalanan Civi 5 Pro modelleri piyasaya sürülmüştü.

Ancak cihazların farklı bölgelerde istikrarsız bir satış grafiği çizdiği ve serinin artık sürdürülebilir olmadığı aktarılıyor. Öte yandan Xiaomi cephesinden Civi ailesinin sonlandırıldığına veya devam edeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Digital Chat Station’ın son paylaşımı, Xiaomi’nin Civi markasını sadece bir nesilliğine askıya almak yerine kalıcı olarak emekli etme kararı aldığını gösteriyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin, bu seriden doğan boşluğu doldurmak için T serisine ağırlık vermesi bekleniyor.

Xiaomi’nin T serisine en son eklemiş olduğu model olan Xiaomi 17T geçtiğimiz ay Çin’de tanıtıldı. Merak edenler için telefonun teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Ekran:

Xiaomi 17T: 6.59 inç, CrystalRes AMOLED, 120 Hz, HDR10+

6.59 inç, CrystalRes AMOLED, 120 Hz, HDR10+ Xiaomi 17T Pro: 6.67 inç, CrystalRes AMOLED, 144 Hz, Dolby Vision

İşlemci:

Xiaomi 17T: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Xiaomi 17T Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Elite / Dimensity 9400

RAM:

Xiaomi 17T: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Xiaomi 17T Pro: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama:

Xiaomi 17T: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB (UFS 4.1) Xiaomi 17T Pro: 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Arka Kamera:

Xiaomi 17T: 50 MP (Leica Ana Kamera) + 50 MP + 50 MP

50 MP (Leica Ana Kamera) + 50 MP + 50 MP Xiaomi 17T Pro: 50 MP (Büyük Sensör) + 64 MP (Periskop) + 50 MP

Ön Kamera:

Xiaomi 17T: 32 MP (4K Video Destekli)

32 MP (4K Video Destekli) Xiaomi 17T Pro: 32 MP

Pil:

Xiaomi 17T: 6.500 mAh, 67W

6.500 mAh, 67W Xiaomi 17T Pro: 6.000 mAh, 120W

İşletim Sistemi:

Xiaomi 17T: Android 16 tabanlı HyperOS

Android 16 tabanlı HyperOS Xiaomi 17T Pro: Android 16 tabanlı HyperOS