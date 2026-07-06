Xiaomi 18 Pro Max, 8.500 mAh pil ve çift 200 MP kamerayla geliyor

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Xiaomi 18 Pro Max'in 6,9 inçlik düz ve ince çerçeveli bir OLED 2K ekranla gelmesi bekleniyor.

Cihazda yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemci bulunacak.

Telefon, iki adet 200 MP kamera ve 100W hızlı şarjlı 8.500 mAh bataryayla donatılacak.

Xiaomi 18 serisi Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak.

Amiral gemisi Xiaomi 18 Pro Max iddialı özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye aday görünüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Çinli teknoloji devi, yeni üst düzey akıllı telefon modelinde heyecan verici bir donanıma ev sahipliğinde bulunacak. Şirket, her anlamda kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılamayı planlıyor.

Merakla beklenen yeni Xiaomi telefon modeli şimdiden büyük bir kullanıcı topluluğunun radarına girmiş durumda. Söylentilere göre cihaz, etkileyici batarya performansı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle adından sıkça söz ettirecek. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

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Xiaomi 18 Pro Max özellikleri belli oldu

Xiaomi’nin yeni telefonu 6,9 inçlik 2K OLED ekrana sahip olacak. Düz bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen cihaz, dört tarafında da son derece ince ve simetrik çerçevelerle gelecek.

Gizmochina’nın aktardığı detaylara göre panelde yuvarlak köşeler bulunacak. Bununla birlikte cihazda TSMC’nin 2 nanometre teknolojisiyle üretilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemci yer alacak.

Üst düzey bir performansa sahip olması beklenen Xiaomi 18 Pro Max modeli 16 GB’a kadar RAM kapasitesiyle donatılacak. Akıllı telefonda ayrıca 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleri yer alacak.

Güçlü kamera setiyle öne çıkacak

Kamera sisteminin de önemli bir yükseltme alması bekleniyor. İddialara göre cihazda iki adet 200 MP sensör yer alacak.

Ana sensör, karmaşık aydınlatma senaryolarında dinamik aralığı iyileştirmek için geliştirilen LOFIC teknolojisiyle donatılacak. İkinci 200 MP sensör ise yaklaşık 3x zoom ve makro fotoğraflarla telefoto işlevlerine ayrılacak.

Devasa batarya ve hızlı şarj desteği sunulacak

Xiaomi 18 Pro Max modelinin 8.500 mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda cihazda 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj seçenekleri de bulunacak.

Performans canavarı cihaz, Android 17 işletim sistemini baz alan HyperOS 4 arayüzü ile çalışacak. Xiaomi 18 serisinin resmi lansmanı bu yılın Eylül ortasında gerçekleşecek.

Son olarak Xiaomi 18 serisinin yüzde 20’lik bir fiyat artışıyla satışa çıkması bekleniyor.