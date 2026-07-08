Apple ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra’nın seri üretimine başladı

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Apple, uzun süredir beklenen katlanabilir telefonu için seri üretim aşamasına geçti.

Cihazın Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Üretici ortak Foxconn, yoğun talebi karşılamak için işçi alımlarını artırdı.

Apple'ın cihaz için 2026 yılı üretim hedefi 10 milyon üniteye yükseltildi.

Apple ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan iPhone Ultra için seri üretime resmen başladı. Uzun yıllardır merakla beklenen bu cihaz, Eylül ayındaki lansmana kısa süre kala son aşamaya girdi. Asya pazarından gelen son raporlar, şu anda tedarik zincirinde herhangi bir aksama olmadığını doğruluyor.

Cailian Press’e konuşan tedarik zinciri kaynakları, projenin bir süre önce tamamlandığını bildirdi. Aynı zamanda birkaç hafta önce iddialara konu olan şirket takviminde herhangi bir gecikme belirtisi olmadığını da ekledi. Dolayısıyla artık cihaz için tam anlamıyla geri sayım başladı.

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iPhone Ultra için üretim hedefi 10 milyon adede çıktı

Güney Koreli yayın organı The Bell gibi Asya kaynakları da büyük ölçekli üretimin çoktan başladığını iddia ediyor. Ortaya çıkan son haberlere göre Foxconn yeni cihazın üretim talebini karşılamak ve iş gücünü genişletmek için işe alım sürecini başlattı.

Ming-Chi Kuo gibi analistler ve gazeteci Mark Gurman, katlanabilir telefonun iPhone 18 Pro serisiyle birlikte, ama farklı çıkış tarihleriyle tanıtılması beklendiğini dile getiriyor. Bazıları Ekim ayını ya da dördüncü çeyreği işaret ederken, diğerleri ise satışların yeni iPhone’ların lansmanına daha yakın bir tarihte başlayacağına inanıyor.

Son söylentilere göre Apple, tedarikçilerine 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 10 milyon adet cihaz üretmeleri talimatını verdi. Bu da daha önceki 7-8 milyonluk tahminden daha yüksek görünüyor. Sızdırılan rakamlar, Apple’ın katlanabilir telefonla ilgili beklentilerini açıkça gözler önüne seriyor.

Merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra’nın 7,8 inçlik katlanmaz iç ekrana, 5,5 inçlik harici ekrana, A20 çipe, bazı pazarlarda Apple C2 modeme, Touch ID destekli güç düğmesine ve 2.000 dolar ila 2.500 dolar arasında bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacağını hatırlatmakta fayda var.

Son olarak yakın zaman önce Caviar, henüz resmi olarak tanıtılmayan iPhone Ultra’nın sınırlı sayıda üretilen ultra lüks özel sürümünü piyasaya duyurdu.