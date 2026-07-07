Xiaomi HyperOS 4 resmen geliyor: Çıkış tarihi sızdırıldı

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Xiaomi, tamamen yenilenen altyapısı ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkan HyperOS 4 işletim sistemini Ağustos ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Rust ve Flutter dilleriyle yeniden inşa edilen sistem, yüzde 40 daha yüksek akıcılık ve yüzde 300'e varan dosya aktarım hızı artışı vadediyor.

İnternetsiz çalışabilen entegre yapay zeka modelleriyle donatılan yazılımın, ilk etapta Xiaomi 18 ve yeni nesil katlanabilir modellerde yer alması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin, baştan aşağı yenilenen sistem mimarisi ve cihaz içi yapay zeka özellikleriyle donatmış olduğu HyperOS 4 işletim sistemini gelecek ay piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. Çinli kaynaklardan sızan bilgilere göre güncellemenin Ağustos ayında tanıtılması planlanıyor.

Yeniden tasarlanan arayüzü ve yapay zeka destekli geliştirmeleriyle dikkat çeken HyperOS 4 platformunun, Xiaomi’nin akıllı telefon, tablet ve akıllı ev aletleri ekosisteminde köklü değişiklikler yaratması bekleniyor. Peki HyperOS 4 sürümü neler sunacak? İşte detaylar…

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Xiaomi HyperOS 4, MIUI’dan arındırıldı

Eski MIUI kodlarının tamamen temizlendiği belirtilen HyperOS 4 yazılımının çekirdek bileşenleri, Rust programlama dili ve Flutter kullanılarak sıfırdan inşa edildi. Erken test verileri, yeni mimarinin sistem akıcılığını yaklaşık yüzde 40 oranında artırdığını ve arka plan uygulamalarının tutulma oranını yüzde 35 seviyesine çıkardığını gösteriyor.

Sistemin boşta bekleme anındaki bellek tüketiminin yüzde 25 ila 30 oranında azaldığı, bir yıllık aralıksız kullanım sonrasında yaşanabilecek performans kaybının ise yüzde 5 ile sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Yazılımın tasarımı da önemli yenilikler barındırıyor. Apple’ın iOS 26 ile birlikte hayata geçirmiş olduğu “Liquid Glass” (Sıvı Cam) adı verilen tasarım dilini benimseyen HyperOS 4 sürümü, Şeffaf ve Yumuşak (Soft) olmak üzere iki farklı arayüz stilini kullanıcılarına sunacak.

Bağlantı tarafında ise akıllı cihazlar ve araçlar arasındaki entegrasyon güçlendiriliyor. Desteklenen cihazlar arası dosya aktarım hızının yüzde 300’e kadar artacağı, ekranlar arası uygulama sürekliliğinin daha kusursuz hale geleceği belirtiliyor. Tüm ekosistemdeki iletişimi, birleşik bir yapay zeka koordinasyon çerçevesi yönetecek.

HyperOS 4 ile birlikte güvenlik ve hız odaklı cihaz içi yapay zeka modelleri olan Mimo ve Miclaw yapay zeka ajanı da sisteme entegre ediliyor. Çevrim dışı çalışabilen söz konusu modeller; belge özetleme, çok dilli çeviri ve yapay zeka destekli görsel düzenleme gibi işlevleri bulut tabanlı servislere kıyasla daha hızlı ve gizlilik odaklı biçimde gerçekleştirebilecek.

HyperOS 4 ne zaman çıkacak?

Mevcut takvime sadık kalınması halinde HyperOS 4 işletim sisteminin, Xiaomi 18 serisi veya markanın yeni nesil katlanabilir akıllı telefonuyla birlikte sahneye çıkması öngörülüyor. Sürümün daha sonra kademeli olarak Xiaomi 17, Xiaomi 15 ve Redmi K90 serisi cihazlara dağıtılacağı tahmin ediliyor.