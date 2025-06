Samsung Galaxy S26 serisinin tümü 16 GB RAM ile geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçen yılki Galaxy S24 serisinin özellikleriyle ilgili eleştirilere cevabı bir karar oldu. Şirket tüm Galaxy S25 modellerini standart olarak 12 GB RAM ile donattı.

Daha önce yalnızca Galaxy S25 Ultra modeli 16 GB’a ulaşabiliyordu. Fakat bunun da kullanılabilirliği Güney Kore, Çin ve Tayvan ile sınırlıydı.

Cihazlardaki yapay zekanın evrimi, belleğe giderek daha fazla talep getiriyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, 2026’nın başlarında piyasaya çıkması beklenen tüm Galaxy S26 serisi modellerinin 16 GB RAM kapasitesi ile gelerek yeni bir standart belirleyecek.

Piyasaya analistlerinden gelen son raporlar, 2026’dan itibaren Galaxy S26 modellerinde toplam bellekte bir artış olacağı iddiasını destekliyor. Samsung da bu planları doğrularsa, şirket telefonlarını mümkün olan en iyi donanımla donatmayı amaçlayan Çinli rakiplerine karşı güçlü bir konum elde edecek gibi görünüyor.

Macquarie expects that the RAM capacity of the Galaxy S series will increase to 16GB in 2026.

Meanwhile, the iPhone's RAM is expected to rise to 12GB in 2025, but remain at 12GB in 2026 as well. pic.twitter.com/bz26rbTYQR

— Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 23, 2025