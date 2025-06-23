Samsung Galaxy S26 serisinin tümü 16 GB RAM ile geliyor

Samsung'un 2026 yılının başlarında piyasaya sunacağı Galaxy S26 serisinin tamamı 16 GB RAM ile donatılacak.

Şirket, yapay zeka ve çoklu görev yeteneklerini güçlendirmek için böyle bir hamlede bulunuyor.

Böylelikle Samsung, RAM kapasitesi konusunda Apple ile arasındaki mesafeyi daha da açacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçen yılki Galaxy S24 serisinin özellikleriyle ilgili eleştirilere cevabı bir karar oldu. Şirket tüm Galaxy S25 modellerini standart olarak 12 GB RAM ile donattı.

Daha önce yalnızca Galaxy S25 Ultra modeli 16 GB’a ulaşabiliyordu. Fakat bunun da kullanılabilirliği Güney Kore, Çin ve Tayvan ile sınırlıydı.

Cihazlardaki yapay zekanın evrimi, belleğe giderek daha fazla talep getiriyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, 2026’nın başlarında piyasaya çıkması beklenen tüm Galaxy S26 serisi modellerinin 16 GB RAM kapasitesi ile gelerek yeni bir standart belirleyecek.

RAM artışı yapay zekaya olan ihtiyaçtan kaynaklanıyor

Piyasaya analistlerinden gelen son raporlar, 2026’dan itibaren Galaxy S26 modellerinde toplam bellekte bir artış olacağı iddiasını destekliyor. Samsung da bu planları doğrularsa, şirket telefonlarını mümkün olan en iyi donanımla donatmayı amaçlayan Çinli rakiplerine karşı güçlü bir konum elde edecek gibi görünüyor.

Macquarie expects that the RAM capacity of the Galaxy S series will increase to 16GB in 2026. Meanwhile, the iPhone's RAM is expected to rise to 12GB in 2025, but remain at 12GB in 2026 as well. pic.twitter.com/bz26rbTYQR — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 23, 2025

Tüm Galaxy S26 serisinde 16 GB’a kadar RAM artışı, temel sürümün cihazda daha fazla AI işlevini destekleyebileceği anlamına gelecek. Ayrıca birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma ve çoklu görev verimliliğini artırma olanağı sunacak.

Samsung bu hamleyle Apple’ı geride bırakacak

Aynı piyasaya analistleri Apple için ise benzer bir ivme öngörmüyor. Mevcut veriler, şirketin amiral gemisi modellerini 12 GB’ta tutma isteğini bizlere gösteriyor.

Güncelleme yıl sonuna doğru iPhone 17 serisiyle birlikte gelecek. Fakat temel model hala 8 GB belleğe sahip olacak gibi görünüyor. Teknik seçim, en azından bu alanda Samsung Galaxy S26 serisine açık bir avantaj sağlayacak diyebiliriz.

Yine de bu konuda henüz doğrulanmış bir bilgi gelmediğini de ekleyelim. Zira bazı kaynaklar iPhone 17 serisinin tüm üyelerinin yapay zeka gereksinimlerinden dolayı 12 GB RAM sunacağına işaret ediyor. Bu konuda kesin bilgiye muhtemelen Eylül ayındaki lansmanda ulaşacağız.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo yakın zaman önce temel modelin de bu yükseltmeden faydalanabileceği olasılığıyla, tüm iPhone 18 serisinin 12 GB RAM benimseyeceğini öne sürdü.

Üretken yapay zekadaki patlama, Samsung ve Apple gibi devleri terminallerinin donanım özelliklerini daha dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirmeye zorladı. Galaxy S26 serisindeki RAM’deki artış, bu nedenle önümüzdeki çeyreklerde satış büyümesinin bir itici gücü olabilir.