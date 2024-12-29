Samsung Galaxy S25 Ultra’nın üst düzey ekran özellikleri sızdı

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın üst düzey ekran özellikleri belli oldu.

Merakla beklenen model, selefine göre daha iddialı bir ekran performansına ev sahipliği yapacak.

Büyük bekleyiş nihayet çok yakında sona eriyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini karşımıza çıkarmayı planlıyor. Üst düzey özellikler ile donatılması beklenen Galaxy S25 serisi için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlar ile birlikte serinin en gelişmiş modeli hakkında önemli ipuçları ile tanışıyoruz.

Planlarda bir değişiklik olmaması halinde Samsung, bir aydan kısa bir süre içinde yeni amiral gemisi telefonlarını tüketicilerin karşısına çıkaracak. Cihazlarla ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken, şimdi Yogesh Brar tarafından aktarılan iddialara göre Galaxy S25 Ultra modelinin gelişmiş ekran özellikleri hakkında fikir sahibi oluyoruz.

Galaxy S25 Ultra ekran performansıyla dikkat çekecek

Söylentilere göre Samsung’un performans canavarı yeni telefonu gelişmiş bir görüntüleme deneyimine sahip olacak. Merakla beklenen cihaz, Quad HD çözünürlük kalitesini destekleyecek ve daha akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızıyla çalışacak. Üst düzey model 6,86 inç LTPO AMOLED ekranla donatılacak.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra aynı zamanda ekran dayanıklılığı ile de öne çıkacak. Düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı cihazda ikinci nesil Corning Gorilla Glas Armor teknolojisi yer alacak. Bu sayede cihaz, kusursuz bir ekran deneyimine odaklanacak.

Elbette ki Galaxy S25 Ultra’nın tek avantajlı noktası ekran yetenekleri olmayacak. Performans konusunda hiçbir taviz vermeyeceği vurgulanan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapragon 8 Elite çipi yer alacak. Bilindiği gibi 3 nanometre teknolojiyle üretilen bu işlemci, 4,32 GHz sekiz çekirdekli CPU ve 1,1 GHz Adreno GPU’ya sahip.

Kamerasıyla da dikkat çekecek Galaxy S25 Ultra, 200 MP ana lensle karşımıza çıkacak, Bununla beraber 50 MP ultra geniş lens, 50 MP periskop telefoto lens, 10 MP “klasik” telefoto lens ve 12 MP ön kamera bulunacak.

Bellek tarafında ise 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı yer alacak. Android 15 işletim sistemine sahip olacak cihaz, One UI 7 kullanıcı arayüzüyle çalışacak. 45W hızlı şarjlı modelde 5.000 mAh pil taşınacak.

Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi ile ilgili son raporlar, modellerin 22 Ocak 2025 tarihinde karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Resmi satışların ise 7 Şubat tarihinde gerçekleşeceği öne sürülüyor. Şimdilik bu bilgi Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Fakat önümüzdeki günlerde şirketten bu konuda bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.