Samsung Galaxy S25 Ultra, Ukrayna’da bir kişiyi ölümden kurtardı

Ukrayna askeri olduğu iddia edilen bir adam, Galaxy S25 Ultra sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi.

Kendisine yönelen bir merminin cihaza saplandığı, bunun sonucunda telefonun sol üst köşesinin paramparça hale geldiği görüldü.

Samsung söz konusu cihaz için ücretsiz tamir garantisi verdi.

Ukraynalı bir adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsung Galaxy S25 Ultra cihazı sayesinde silahla vurulmaktan kurtulduğunu duyurdu. Adam, akıllı telefonun mermi şarapnelini durdurmayı başardığını ifade etti.

Samsung’un amiral gemisi telefonu bu sayede bir adamın ciddi şekilde yaralanmasını, hatta büyük olasılıkla da hayatını kaybetmesini önledi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylara girmek istemedi. Fakat bu adamın Rusya-Ukrayna savaşının ortasında kalan Ukraynalı bir asker olabileceği konuşuluyor.

Samsung’dan vurulan Galaxy S25 Ultra için tamir sözü

Android Headlines’ın haberine göre Ukraynalı adamın kimliğini veya bulunduğu yeri tam olarak açığa çıkarmamak için konuya ilişkin pek fazla ayrıntı vermediği düşünülüyor. Aşağıda yer alan görselde, Galaxy S25 Ultra’nın sol üst köşesinin tamamen parçalandığını kolayca görmek mümkün:

Davanın sadece Reddit’te değil, ay dünyada da yankı bulması üzerine Samsung, söz konusu paylaşımda adamla iletişime geçerek Galaxy S25 Ultra için “ücretsiz onarım” garantisi verdi.

Fakat fotoğraftaki cihazın tamir edilme ihtimali düşük olduğundan dolayı Güney Koreli markanın yeni bir akıllı telefon göndermesi daha muhtemel görünüyor.

Galaxy S25 Ultra titanyumdan üretilen bir kasaya sahip. Ön ve arka tarafta Gorilla Glass Armor 2 cam koruma teknolojisi destekleniyor. Arkada Gorilla Glass Victus 2 koruması mevcut.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri