Samsung One UI 7 (kararlı sürüm) çıkış tarihi belli oldu

One UI 7'nin kararlı sürümü çok yakında piyasaya çıkacak.

Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü güncellemesi için tarih verildi.

İddialara göre güncelleme, Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 yazılımının kararlı sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Daha önce gelen bazı sızıntılar, merakla beklenen güncellemenin beklenenden daha erken geleceğine işaret ediyordu. Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte ise yeni arayüzün Ocak 2025’te geleceği bildirildi.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgiler, şimdiye kadar Samsung ile ilgili son derece isabetli tahminlerde bulunan FamilyTaes adlı X kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Elde edilen bilgilere göre heyecan veren bu lansman, 22 Ocak’ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked 2025 etkinliği sırasında gerçekleşecek.

One UI 7 kararlı sürümü Galaxy S25 serisi ile birlikte gelecek

SamMobile’ın haberine göre Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü güncellemesi, şirketin amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon modelleri ile birlikte karşımıza çıkacak. Üç modelden oluşacak seride temel modelin yanı sıra ayrıca Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerine yer verilecek.

Pek çok ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapması beklenen One UI 7 kararlı sürümü, aynı zamanda bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine de sahip olacak. Bununla birlikte Samsung Galaxy S25 serisi modellerinin yeni One UI güncellemesini doğrudan fabrikadan çalıştırabilen ilk cihazlar olacağı vurgulanıyor.

Samsung, One UI 7’nin iki beta sürümünü yakın zaman önce yayınladı. Üçüncü sürüm ise önümüzdeki hafta karşımıza çıkacak. Bu sayede yeni arayüzün 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda Samsung’un birçok üst düzey ve ara modeli için kullanıma sunulması bekleniyor.

Paylaşılan takvim programı, One UI 7’nin önceki sürüm olan One UI 6’nın çıkış döngüsünden yaklaşık üç ay erken geleceğine işaret ediyor. Beklentilere göre Galaxy S ve Z serilerinin yanı sıra uygun fiyatlı Galaxy A modelleri de yeni güncellemeyi alacak ilk modeller arasında karşımıza çıkacak.

One UI 7 alacak Samsung telefonlar

İddialara göre Samsung’un çok sayıda modeli yeni güncellemeden yararlanabilecek. One UI 7 kararlı sürümünü alması beklenen akıllı telefon ve tablet cihazları şunlar olacak: