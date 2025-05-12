Samsung Galaxy S25 Edge lansmandan önce kanlı canlı ortaya çıktı

Samsung'un ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge yarın, yani 13 Mayıs Salı günü duyurulacak.

Türkiye'de de satışa çıkacak cihaz, lansmana saatler kala bir videoda ortaya çıktı.

Bu video ile birlikte cihazın tasarımı, renk seçenekleri ve bazı özellikleri onaylandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yarın yeni ultra ince tasarımlı akıllı telefon modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. iPhone 17 Air cihazına doğrudan rakip olacak Galaxy S25 Edge, 13 Mayıs Salı günü piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen lansman etkinliğine artık saatler kala cihazla alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Ultra ince telefon modeli yeni görseller ve videolarla bir başka sızıntının kurbanı oldu. Cihazın göz alıcı tasarımı kanlı canlı bir şekilde incelendi.

Tasarımı tüm detaylarıyla ortaya çıktı

Android Authority platformu Galaxy S25 Edge’in tasarımı hakkında akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Fakat önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazların ekranı kapalı oldu.

Cihazı üç beklenen renkte görüyoruz. Bu renkler arsında mavi, gri ve siyah (Titanium Icyblue, Titanium Silver ve Titanium Jetblack) seçenekleri mevcut. Görünen o ki bunlar üretim birimleri gibi duruyor.

Sızdırılan videonun yanı sıra cihaz, Galaxy S25 Ultra ile de yan yana konumlandırılmış ve görseller üzerinden cihazın ne kadar ince olması gerektiği görülebiliyor. Karşılaştırma amacıyla Galaxy S25 serisinin en güçlü modelinin kalınlığı sadece 8,2 mm olduğunu hatırlatalım.

Galaxy S25 Edge özellikleri belli oldu

Samsung’un yeni modelinde 2x zoom ile iyi fotoğraf ve video kaydı yapabilen 200 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş açılı ikincil sensör olmak üzere çift kamera yer alması bekleniyor. Söylentilere göre selfie kamerası da 12 megapiksel olacak.

Performans açısından ise akıllı telefonun Galaxy S25 ailesindeki diğer akıllı telefonlarla aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Ultra ince Galaxy S25 Edge, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alacak.

Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekrana ve 3.900 mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca suya ve toza karşı IP68 korumasına sahip olması ve daha fazla dayanıklılık için yeni Gorilla Glass Ceramic 2’ye sahip olacağı biliniyor.

Artık lansman etkinliğine saatler kalan Samsung Galaxy S25 Edge modelinin Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra kadar küresel ölçekte satış rakamına ulaşması beklenmese de söylentiler Samsung’un katlanabilir serisinden daha fazla sayıda ultra ince telefon üretmesi gerektiğine işaret ediyor.

Galaxy S25 Edge’in fiyatı ne kadar olacak?

Yeni modelin Avrupa pazarına 1.249 Euro’dan (yaklaşık 54 bin TL) girmesi bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarında da satışa çıkacağının onaylandığını ekleyelim.

Merakla beklenen Galaxy S25 Edge’in sızdırılan videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz.