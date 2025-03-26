Samsung Galaxy S25 Edge’in rekor kalınlığı ve renkleri ortaya çıktı

Galaxy S25 Edge rekor bir kalınlık seviyesine sahip olacak.

Samsung'un yeni ultra ince telefonu için geri sayım başlarken, cihazla alakalı daha net ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Gelen son raporlar, merakla beklenen modelin kalınlığı ve renk seçenekleri hakkında önemli detaylar sunuyor.

Samsung’un yeni ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Cihazla alakalı şimdiye kadar birçok söylenti haberi ortaya çıkmasına rağmen henüz kimse yeni amiral gemisi modeline erişememişti. Şimdi ise sızdırılan demo modellerin görüntülenmesiyle birlikte cihazın detayları netleşmeye başladı.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung Galaxy S25 Edge’in rekor seviyedeki kalınlığı hakkında bizlere önemli bilgiler sunuyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modeli ile ilgili sızdırılan ayrıntılar, cihazın kalınlık oranı ve renk seçenekleri konusunda akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Galaxy S25 Edge replikaları internete sızdı

The Sinza adlı YouTube kanalı replika Galaxy S25 Edge ünitelerinin yakından görünümünü yansıtan bir video paylaştı. Bu ünitelerin üçüncü taraflarca üretildiği ifade edildi. Çalışmayan bu replikalar, öncelikle telefonun boyutu ve oranları hakkında size iyi bir fikir vermek ve potansiyel kullanımını ölçmenize olanak tanımak için tasarlanıyor.

Bu üniteler herhangi bir aktif dahili bileşene sahip olmadıkları ve bu nedenle yazılım veya performansı sergileyemedikleri için, yine de ince tasarımın Samsung’un serisindeki diğer modellerle nasıl karşılaştırıldığı ve onu karakterize edebilecek mat veya parlak siyah kaplamanın potansiyel estetiği hakkında yararlı bir bakış açısı sağlıyor.

Telefonun resmi lansmanı ile birlikte piyasaya sürülecek aksesuarlarla uyumluluğu garanti altına almak için boyutsal doğrulukları genellikle yüksek olarak kabul ediliyor. Yani videoda yer alan kalınlık gibi ayrıntıların büyük ölçüde gerçeği yansıttığını söylemek mümkün.

Samsung Galaxy S25 Edge’in kalınlığı 5.84 mm olacak

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modelinin yanına Galaxy S25 Edge kukla ünitesi yerleştirildi. Merakla beklenen yeni modelin yalnızca 5.84 mm’lik rekor bir kalınlığa sahip olacağı ortaya çıktı.

Boyutlardaki fark, Galaxy S25 Edge’in arkasındaki belirgin tasarım felsefesini açıkça ortaya koyuyor. Yeni modelde hafiflik, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanılıyor.

İki cihazın yan yana görünümü, bu özel model için aranan aşırı inceliği açıkça ortaya koyuyor. Şarj portu ve SIM yuvasının alışılmadık konumlandırılması gibi teknik tercihleri ​​haklı çıkarıyor. bunlar, böylesine kompakt bir gövdede değerli iç alan gerektiren unsurlar. Bu seçimlerin nihai kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Sahte ünitelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi, USB-C portu ve SIM yuvasının telefonun alt kenarının merkez eksenine göre merkezden uzakta konumlandırılması gibi tartışmaya yol açmaya yönelik bazı özel yapısal ayrıntıların da gözlemlenmesine olanak tanıyor.

Günümüzün alıştığımız standartlarına göre pek de alışılmadık olmayan bu tasarım tercihi, muhtemelen bu temel bileşenleri son derece ince bir şasi içerisine entegre etme ve diğer iç elemanlara yer bırakma yönündeki teknik ihtiyacın doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkacak.

Ultra ince telefonun renk seçenekleri belli oldu

Gelen son raporlara göre Samsung Galaxy S25 Edge modeli Titanium Icyblue, Titanium Silver ve Titanium Jetblack olmak üzere üç ana renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir. Şirketin yayınladığı videoda yer alan model üniteye bakıldığında Titanium Jetblack tonu oldukça zarif görünüyor.

Muhtemelen renklerin adından da anlaşılacağı gibi titanyum olan malzeme seçimi, zamanla yüksek yapı kalitesi ve dayanıklılık algısına daha da katkıda bulunacak. Hatta belki de onu farklı malzemelerle yapılmış diğer modellerden farklılaştırmaya da yardımcı olacak.