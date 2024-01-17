Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye fiyatları belli oldu

Samsung bugün Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarını piyasaya tanıttı. Son derece şık tasarımlara sahip olan ve performans canavarı donanımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihazlar, şimdiden ilgi odağı haline gelmiş durumda. Aylarca devam eden uzun süren bekleyişin ardından nihayet duyurulan modeller, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Peki ya Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

Galaxy S24’ün Türkiye fiyatı bugün şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. Şu anda Samsung’un resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılan akıllı telefonlar, 39 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor.

Samsung Galaxy S24 serisi fiyatları ne kadar?

Amiral gemisi Samsung Galaxy S24 serisi fiyat listesi açıklandı. Serinin standart modeli, ön siparişe 6 bin TL ek takas desteğiyle birlikte Samsung’un resmi internet sitesinde 39 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. S24 ve S24+’ta mor, sarı, siyah ve gri renk seçeneklerine yer veren şirket, Samsung Shop’a özel ayrıca mavi, yeşil ve turuncu renkleri de sergiliyor. Galaxy S24 Ultra ise yine aynı renk opsiyonlarını titanyum malzeme kalitesiyle getiriyor.

Samsung Galaxy S24 128 GB – 39 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 256 GB – 42 bin 499 TL

Samsung Galaxy S24+ 256 GB – 46 bin 499 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB – 69 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB – 73 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB – 80 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 özellikleri

Boyutlar: 70,6 x 147 x 7,6 mm

70,6 x 147 x 7,6 mm Ağırlık: 168 gram

168 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens

10 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E

Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S24+ özellikleri

Boyutlar: 75,9 x 158,5 x 7,7 mm

75,9 x 158,5 x 7,7 mm Ağırlık: 197 gram

197 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S24 Ultra

Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm

79 X 162,3 X 8,6 mm Ağırlık: 233 gram

233 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

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