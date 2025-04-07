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    Samsung Galaxy S24 serisi için Android 15 (One UI 7) sürprizi

    Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin üç ana üyesi için Android 15 tabanlı One UI 7'nin kararlı sürümü yayınlandı.
    Samsung Galaxy S24 Ultra
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    • Galaxy S24 serisi için beklenen güncelleme nihayet çıktı.
    • Samsung, Güney Kore'de Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için Android 15'in (One UI 7) kararlı sürümünü sundu.
    • Beklenen güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'deki cihazlara da ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yaklaşık dört ay boyunca devam eden Beta testlerinin ardından nihayet ilk etapta yalnızca kendi ülkesinde Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünü sunmaya başladı.

    Daha önce bu yazılım sadece Beta program katılımcılarına sunulmuştu. Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen yeni güncelleme şimdi Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için S928NKSU4BYCG yazılım sürümüyle kullanılabiliyor. Galaxy S24 FE modelinin ise Beta programına dahil edilmediği için daha sonra bu güncellemeye ulaşabileceği söyleniyor.

    Galaxy S24 serisi Android 15’in kararlı sürümünü almaya başladı

    SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S24, Galaxy S24 Plus veya Galaxy S24 Ultra sahibi olup da One UI 7.0 Beta programına kayıtlı olan tüm kullanıcılar, güncellenen arayüzün kararlı sürümünü edinmek için küçük bir indirme gerçekleştirebilecek.

    Beta sürümüne katılmayanların ise Nisan 2025 güvenlik paketini içeren 5.2 GB’lık dosyayı indirmeleri gerekiyor. Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme şu anda yalnızca Güney Kore’de kullanılabiliyor.

    Samsung Galaxy S24 serisi Android 15 (One UI 7) güncellemesi
    Samsung Galaxy S24 serisi Android 15 (One UI 7) güncellemesini almaya başladı / Kaynak: SamMobile

    Samsung güncellemenin Türkiye’deki kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair henüz bir tarih açıklamadı. Eğer siz de bir Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ya da Galaxy S24 Ultra modeline sahipseniz ve One UI 7.0’ın sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz: “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle

    Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi, Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine gelen yedi büyük güncellemenin ilki olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy AI yapay zeka paketinin geliştirilmiş yazma, ses ve çizim araçları gibi çeşitli yeni özellikleri bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

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    Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yeni özellik ise gerçek zamanlı aktiviteleri kilit ekranına ve durum çubuğuna taşıyan Now Bar özelliği oluyor. İlgi çekici özelliklerle yeni arayüzünü güçlendiren şirket, daha işlevsel bir deneyime kapı aralıyor.

    Samsung’un bu ayın ilerleyen günlerinde Galaxy S23, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 serilerinin yanı sıra Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy Tab S9 serisi tabletlerini de güncellemesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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