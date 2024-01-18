Samsung Galaxy S24 serisi 2031’e kadar yeni Android güncellemeleri alacak

Samsung dün yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Uzun bir süredir dünya çapında heyecanla beklenen Galaxy S24 ailesi resmen tanıtıldı. Galaxy Unpacked 2024’te duyurulan telefonlar, üst düzey teknik özellikleri ve etkileyici tasarımlarıyla ilgi odağı haline geldi. Tüm bunların yanı sıra Galaxy S24 serisi, uzun yıllar boyunca yeni Android güncellemelerini desteklemesiyle de tüketiciler adına önemli bir kriter olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, Galaxy S24 serisinin 7 yıl boyunca yeni Android güncellemelerini desteklemeye devam edeceğine işaret ediyordu. Fakat bu bilgi şimdiye kadar doğrulanmış değildi. Nihayet şirket, gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde amiral gemisi telefonlarıyla alakalı bu önemli sürprizi doğruladı.

Samsung Galaxy S24 modelleri 7 büyük Android güncellemesi alacak

Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yeni Galaxy S24 serisi modellerini piyasaya sunan şirket, cihazla alakalı teknik detayları paylaşırken, telefonların 7 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerine hak kazanacağı açıklandı. Dolayısıyla seride yer alan her üç cihaz da 2031 yılına kadar yeni Android güncellemelerine ulaşabilecek.

Şirketin atmış olduğu bu adım, yeni bir akıllı telefon satın alırken güncelleme desteğini ön planda tutan tüketiciler için oldukça dikkat çekici bir hamle olarak nitelendiriliyor. Uzun yıllar boyunca yeni güncellemelere ulaşabilecek modeller, böylelikle rakipleri arasında da öne çıkarak adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Bilindiği üzere Samsung, daha önce Galaxy S serisi akıllı telefon modelleri için 5 yıl güncelleme garantisi veriyordu. Şirketin diğer telefonlarında ise 4 yıl güncelleme vaadinde bulunuluyor. Fakat şirketin yeni üst düzey cihazları, 2031 yılına kadar Google’ın yeni yazılımlarını desteklemeye devam ederek uzun ömürlü yapısını gözler önüne seriyor.

Pixel 8 serisiyle rekabet edecek

Samsung Galaxy S24 serisinin 7 sene boyunca yeni Android güncellemeleri almaya hak kazanacağı doğrulanırken, Google’ın bu rekoru Samsung’dan önce kırdığını da hatırlatmakta yarar var. Geçen yılın sonlarında duyurulan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri de yine 7 sene güncelleme desteğine erişecek.

Google’ın bu hamlesi, Pixel 8 modellerinin öne çıkması adına büyük bir katkı sağlamıştı. Samsung da benzer bir hamleyle karşımıza çıkarak Google ile sert bir rekabete hazırlanıyor. Fakat Pixel serisi telefonların dünya çapında sınırlı bir satışa sahip olması, muhtemelen bu rekabeti Samsung’un kazanacağına işaret ediyor.