Samsung Galaxy S24 serisi 7 büyük Android güncellemesi alabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 17 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam 21:00’de tanıtacağı Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi, ortaya çıkan son bilgilere göre uzun yıllar boyunca yeni Android güncellemelerini desteklemeye devam edecek.

Bu hafta resmen dünya çapında duyurulacak olan modeller, gelen son iddialara göre 7 yıl boyunca yeni büyük işletim sistemi güncellemelerini almaya hak kazanacak. Bu iddia henüz doğrulanmasa da şirketin böyle bir hamle gerçekleştirmesi, serinin öne çıkmasına ve daha çok satmasına şüphesiz ki büyük bir katkı sağlayacak.

Samsung Galaxy S24, Pixel 8’in izinden gidiyor

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar için öne çıkan kriterlerden bir tanesi, cihazın kaç yıl işletim sistemi güncellemesi alacağı oluyor. Geçtiğimiz aylarda Google tarafından duyurulan Pixel 8 ailesi 7 yıl güncelleme desteği alacağını doğrulamıştı.

Bu anlamda rakiplerinin önüne geçmeyi başaran telefon, beklentilere göre yakında Galaxy S24 ile büyük bir rekabete girecek. AndroidAuthority tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen telefonlar, tıpkı Pixel 8 ve 8 Pro modelleri gibi 7 büyük Android güncellemesi alacak.

İddialı özelliklerle rakiplerinin önüne geçecek

İddialı özelliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung Galaxy S24 ailesi, gelişmiş yapay zeka (AI) yeteneklerinden güç alacak. Bunlar arasında canlı çeviri ve pratik fotoğraf düzenleme araçları gibi fonksiyonlar olacak. İlk etapta kullanıcıların bu hizmetlere ücretsiz bir şekilde erişebileceği belirtilirken, 2025’ten itibaren ise yapay zeka araçlarından artık belirli bir ücret karşılığında yararlanabilecek.

Heyecanla beklenen cihazlarla alakalı bir diğer öne çıkan iddia; serinin bir tanesi 45 watt, diğer ise 50 watt olmak üzere iki USB-C bağlantı girişine sahip yeni ikili şarj cihazı seçeneğiyle sürüleceği yönünde. Fakat elbette ki şirket şimdilik tüm bu bilgilere ilişkin herhangi bir resmi doğrulamada bulunmadı. Tüm bu ayrıntıları ancak lansman gününde doğrulama şansına sahip olacağız.

Birçok ilgi çekici özelliği bir araya getirerek piyasadaki en iyi Android telefonlar arasında boy göstermeye aday görünen Samsung Galaxy S24 serisi, özellikle de üst düzey seçeneklerde yer alacak titanyum malzeme tercihiyle öne çıkacak. 17 Ocak akşamı piyasaya çıkacak cihazlar, önümüzdeki günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ön siparişe açılacak.

Peki ya siz Samsung Galaxy S24 serisinin 7 yıl boyunca Android güncellemesi desteği almasıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!