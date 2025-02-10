Samsung Galaxy S24 için One UI 7 Beta 4 güncellemesi yolda

Galaxy S24 serisi modelleri için yeni One UI 7 Beta 4 güncellemesi çok yakında yayınlanacak.

Bir dizi ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapacak güncelleme, kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyacak.

One UI 7'nin kararlı sürümünün Galaxy S24 ailesine gelmesi ise muhtemelen yaklaşık bir ay zaman alacak.

Geçen yılın amiral gemisi Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 Beta programı yakında dördüncü güncellemeyle birlikte devam edecek. Yeni yazılımın test sürümünü sonlandırmayan şirket, iddialara göre önümüzdeki haftalarda kullanıcılar için bir Beta güncellemesi daha yayınlayacak.

Galaxy S24 serisinde test edilen yeni One UI 7.0 güncellemesi bazı sorunlarla yoluna devam ediyor. Son güncellemede renk kalibrasyonu konusunda birtakım sorunlar bulunuyordu. Şirket bu hataları çözmüş olsa da yazılım henüz kararlı sürüm olarak yayınlanmaya hazır hale getirilemedi.

Samsung Galaxy S24 ne zaman One UI 7 güncellemesi alacak?

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre merakla beklenen yeni One UI 7 güncellemesinin Galaxy S24 ailesine gelmesi biraz daha zaman alacak. Geçen yıl piyasaya sürülen üst düzey akıllı telefon serisi, One UI 7.0’ın üçüncü Beta sürümünü Ocak ayı başında almıştı. Kararlı sürümün modellere ulaşmasının ise yaklaşık olarak bir ay daha süreceği iddia ediliyor.

One UI 7.0’ın ilk olarak Galaxy S24 serisi modellerde kullanıma sunulması ve arayüzün görsel açıdan önemli bir yenilik kazanması bekleniyor. Bunun yanı sıra cihazların daha fazla yapay zeka özelliğine sahip olacağı da söyleniyor. Arayüz tasarımı basitleştirilerek yeni özellikler, yeni özelleştirme seçenekleri ve daha akıcı animasyonlar gibi yenilikler sunulmaya hazırlanıyor.

GSMArena’nın haberine göre yeni güncelleme ile birlikte gelecek önemli yeniliklerden bir tanesi de Now Bar için daha fazla uygulama desteği olacak. Ortaya çıkan detaylara göre Zamanlayıcı, Müzik ve Samsung Health gibi bir dizi uygulama Now Bar’a destek kazanacak.

Samsung, One UI 7.0 beta programına katılım kayıtlarını Ocak ayının ortasında kapatmıştı. Bazı Reddit kullanıcıları, testlerin tamamlandığını gösteren ekran görüntüleri paylaştı. Bu durum, güncellemenin yakında yayınlanmaya başlayacağını akıllara getirdi.