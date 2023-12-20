Samsung Galaxy S24, 12 GB RAM seçeneğine sahip olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi dünya çapında büyük bir merakla bekleniyor. Şimdiden büyük bir heyecan yaratan Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar, cihazın yalnızca 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağını ileri sürerken, yakın zamanda Galaxy S24 ailesine ilişkin ortaya çıkan bir iddia, beklenen modellerin belirli pazarlarda 12 GB RAM kapasitesiyle satılabileceğine işaret ediyor.

İddialara göre Galaxy S24 ailesinde karşımıza çıkacak 12 GB RAM seçeneği, ne yazık ki tüm bölgelerde yer almayacak. Şirketin bu sürümü yalnızca belirli pazarlarla sınırlı tutacağı tahmin ediliyor. Diğer seçeneklerden çok daha pahalı fiyatlarla listelenmesi beklenen bu premium model, henüz şirket tarafından resmi olarak doğrulanmasa da büyük bir heyecan yaratmayı başardı.

Galaxy S24 bazı pazarlara 12 GB RAM ile gelebilir

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları, serinin bir önceki sürümü olan Galaxy S23 ailesine göre bazı önemli iyileştirmelerle gelecek. Pek çok sızıntıda cihazın daha kaliteli kameralar, daha büyük bir pil kapasitesi ve daha yüksek performanslı bir işlemciyle raflara geleceği vurgulanıyordu. Ayrıca önceki pek çok sızıntı, telefonun maksimum 8 GB RAM’e sahip olacağına işaret ediyordu. Fakat yaptığı isabetli tahminlerle sektörde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S24, belirli pazarlara 12 GB RAM kapasitesiyle giriş yapacak.

Ice Universe, cihazın bazı bölgelerde 12 GB RAM kapasitesi seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini ifade etse de şimdilik maalesef ki bu bölgelerin hangileri olacağı belirsizliğini koruyor. Fakat şu anda akıllara gelen ilk tahminler, cihazın Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy versiyonunun pazarlanacağı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi pazarlarda bu sürüme sahip olacağı oluyor.

Samsung’un gerçekleştireceği öne sürülen bu dikkat çekici hamle, şimdiden dünya çapında birçok mobil tüketici tarafından heyecanla karşılandı. Fakat bu noktada bazı kullanıcılar, bu sürümün yalnızca serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S24 Ultra’da yer alabileceğini öne sürüyor. Yine de şimdilik bu konuda bir yorum yapmak için henüz çok erken.

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