Samsung Galaxy S24 serisi tasarımı ve tüm teknik özellikleri sızdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Galaxy S24 ailesiyle birlikte dünya çapında büyük bir pazarlama kampanyasına hazırlanan şirket, lansman etkinliği için de geri sayıma başlamış durumda. Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması beklenen modeller, bugün tüm teknik özellikleriyle lansmandan önce ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Windows Report tarafından sızdırılan render görüntüleri, şirketin resmi pazarlama materyalinin birer parçası olarak lanse ediliyor. Beklenen üç cihazın da görüntülerine yer verilirken, cihazın özellikleri de gün yüzüne çıkıyor.

Serinin en güçlü modeli: Galaxy S24 Ultra

Serinin en güçlü donanıma sahip olan ve aynı zamanda en yüksek fiyatlı seçenek olarak listelenecek Galaxy S24 Ultra, dört renk seçeneğine sahip olacak. Tümü titanyum malzemeyle sunulacak olan model siyah, gri, menekşe ve sarı renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Öte yandan model, serinin önceki modellerine göre tasarım konusunda önemli bir değişiklik içerecek. Yayınlanan görüntülere göre telefon düz bir ekranla gelecek.

İddialara göre cihaz, 6,8 inç QHD+ çözünürlüğe sahip düz bir ekranla kullanıcılara sunulacak. Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 çipinin optimize edilmiş üst düzey sürümünü kullanacak modelde 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama yer alacak.

12 MP selfie kamerasına sahip olacağı öne sürülen telefonda 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 10 MP 3x yakınlaştırmalı telefoto lens ve 50 MP 5x yakınlaştırmalı telefoto lensin bulunacağı belirtiliyor. 5.000 mAh pile sahip olacak telefonda Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7 bağlantı destekleri de bulunacak.

Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus teknik özellikleri

Samsung’un amiral gemisi telefon serisinde yer alan temel varyantlar dört renk seçeneğine sahip olacak. Cihazların siyah, gri, menekşe ve sarı renklerde satışa sunulacağı belirtiliyor. Telefonların ortak özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens bulunuyor. Öte yandan iki cihaz da 12 MP selfie kamerası, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E bağlantı destekleri içeriyor.

Samsung Galaxy S24 modeli iddialara göre şirketin geliştirdiği Exynos 2400 çipine sahip olacak. 4.000 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacağı öne sürülen telefonda 8 GB RAM kapasitesi yer alacak. Serinin ara seçeneği olan Galaxy S24 Plus’ta ise Snapdragon 8 Gen 3 çipi, 4.900 mAh pil kapasitesi ve 12 GB RAM’in yer alması bekleniyor.