Samsung Galaxy Ring’in gizemi bozuldu! İşte fiyatı ve çıkış tarihi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung giyilebilir teknoloji portföyüne dahil edeceği yeni ürünüyle aylardır büyük bir heyecan yarattı. Merakla beklenen Samsung Galaxy Ring cihazının lansman etkinliğine geri sayım başladı. 10 Temmuz tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya duyurulacak olan cihaz, ilk kez bu yılın başlarında tüketicilere gösterilmişti. Şubat ayında Barselona’da düzenlenen MWC 2024‘te teknoloji meraklılarının karşısına çıkarılan ürün, Paris’te düzenlenecek Galaxy Unpacked’da artık nihayet resmi olarak tanıtılacak.

Dünya çapında heyecanla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde elbette ki yalnızca Galaxy Ring akıllı yüzük modeli tanıtılmayacak. Bunun yanı sıra şirket ayrıca yeni katlanabilir telefon modellerini de piyasaya duyuracak. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazları etkileyici tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle sunulacak. Şirket aynı zamanda bu etkinlikte Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro modellerini de sergileyecek.

Galaxy Unpacked etkinliğinin başrol kahramanları hiç şüphesiz ki Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir telefon modelleri olacak olsa da şirketin ilk akıllı yüzük cihazı olan Galaxy Ring de lansmanın öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ortaya çıkan son bilgiler, cihazın çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında akıllarda soru işareti bırakan noktaları tamamlıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy Ring satış fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy Ring akıllı yüzük cihazı hakkında şu anda bilgiler oldukça sınırlı durumda. Dealabs’in aktardığı bilgilere göre cihaz, üzerinde yer alan bazı sensörler sayesinde uyku ve stres gibi unsurlar da dahil olmak üzere birçok sağlık verisini toplayıp ölçme yeteneğiyle donatılacak. Öte yandan cihaz şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini kendilerine iğne yapmaya gerek kalmadan ölçebilmelerine de imkan sağlayacak.

Dokuz farklı boyut seçeneğine sahip olacak akıllı yüzük modeli olan Galaxy Ring cihazının fiyatı belli oldu. İddialara göre cihaz Avrupa pazarında yaklaşık 449 Euro karşılığında satılacak. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 15 bin 800 TL’ye tekabül ediyor. 5 ila 9 gün pil ömrüne sahip olması beklenen ürün siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle listelenecek.

10 Temmuz’da Paris kentinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya tanıtılacak olan Galaxy Ring cihazının fiyatı belli olurken, aynı zamanda çıkış tarihi hakkında da önemli bir bilgi verildi. Aktarılan bilgilere göre cihazın 19 Temmuz tarihinde raflarda boy göstermeye başlayacak.