Samsung Galaxy Ring 9 güne kadar pil ömrü sunacak

Samsung’un uzun süredir heyecanla beklenen akıllı yüzüğü Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde sergilendi. Teknoloji dünyasında büyük bir beklenti yaratan Samsung Galaxy Ring, etkileyici tasarımı ve teknik özellikleriyle beğeni topladı. Galaxy Ring cihazının gelişmiş pil performansı, beklenen çıkış tarihi ve diğer ayrıntıları ortaya çıktı.

Giyilebilir teknoloji pazarına yeni bir soluk getireceği öne sürülen akıllı yüzük, MWC 2024 etkinliğinde ziyaretçilerin huzuruna çıktı. Nihayet cihazla alakalı akıllardaki pek çok soru işareti ortadan kalktı. Etkileyici bir batarya gücüne sahip olacak cihazın merak edilen ayrıntıları belli oldu.

Galaxy Ring üst düzey pil gücüyle dikkat çekecek

Samsung’un akıllı yüzüğü geniş bir batarya kapasitesine ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen cihazın beş ila dokuz gün arasında değişen pil ömrüne sahip olacağı aktarılıyor. Bu anlamda cihaz, piyasada mevcut olan rakiplerinin önüne geçmesi hedefliyor.

Samsung Mobile lideri TM Roh, TechM ile yapmış olduğu röportajda cihazın olağanüstü pil gücünü resmen doğruladı. Roh’un yaptığı açıklamaya göre cihazda bir ekran yer almaması yalnızca pil ömrünü uzatmakla kalmayacak. Bunun yanı sıra cihazı daha sezgisel bir hale getirmeye de katkıda bulunacak.

Tüm bunların yanı sıra Roh, Samsung Galaxy Watch serisi akıllı saatlerden farklı olarak ürünün telefon görüşmelerini desteklemeyeceğini paylaştı. Şirket bu sayede iki ürün portföyünü birbirinden daha keskin bir şekilde ayırmayı amaçlıyor.

MWC 2024 etkinliğinde Galaxy Experience standında Galaxy Ring akıllı yüzüğünü sergileyen Samsung, özellikle de sağlık konusunda önemli fonksiyonları bir araya getirecek. Samsung Health ile entegre bir şekilde çalışacak cihaz, aynı zamanda Galaxy Watch akıllı saatlerle de uyumluluk gösterecek.

Samsung Galaxy Ring çıkış tarihi

Samsung Başkan Yardımcısı Dr. Hon Pak, The Elec’e vermiş olduğu demeçte Galaxy Ring cihazının çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Pak’a göre heyecanla beklenen ürün, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sunulacak. Fakat yine de henüz net bir tarih verilmiş değil.

İddialara göre geniş pil gücüyle dikkat çekecek Samsung Galaxy Ring, Temmuz ayının sonlarında gerçekleştirilecek olan yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulacak. Aynı etkinlikte şirketin yeni katlanabilir telefon modellerini de piyasaya duyuracağı tahmin ediliyor.