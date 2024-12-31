Samsung Galaxy S25 serisi kullanıcıları, Gemini Advanced yapay zeka paketine ücretsiz deneme sürümü ile erişilebilecek.

İddialara göre kullanıcılar 1 yıla kadar deneme paketlerinden yararlanabilecek

Bu fırsat ayrıca Google ve Motorola'nın belirli modellerinde de karşımıza çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan alınan son bilgiler, uzun zamandır beklenen serinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Ocak’ta gerçekleşeceğini öngörüyor. İddialara göre Galaxy S25 ailesinin büyük bir sürpriz yaparak Gemini Advanced yapay zeka paketinin ücretsiz deneme sürümü ile kullanıcılarla buluşacağı söyleniyor.

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Google uygulama kodları analiz edildiğinde konuya ilişkin dikkat çekici satırlar ile karşılaşılıyor. En son beta sürümü olan 15.52.37, yeni bir cihaz satın alındığında Gemini Advanced paketine bir, altı, dokuz ay ya da bir yıl süren ücretsiz abonelik alma olasılığını öneren dört farklı dize içeriyor.

Gemini Advanced, Galaxy S25 deneyimini daha üst seviyeye taşıyacak

Akıllı telefon cihazlarıyla etkileşim şeklimizde devrim yaratmayı vaat eden bir yapay zeka olan Gemini Advanced’in yeteneklerini deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat geliyor. Yapay zeka günlük görevleri basitleştiriyor ve telefon işlevlerini daha gelişmiş bir hale getiriyor. Aynı zamanda ileri düzey kullanıcılar özel ve güncel şablonlara erişebilir.

Veri işleme kapasitesi Gemini Advanced’in en önemli avantajlarından bir tanesi olarak biliniyor. Verileri işleme yeteneği ne kadar büyük olursa, yapay zekanın gücü de o kadar büyük kabul ediliyor. Standart Gemini AI modeli 32.000 jetonu yönetirken, GPT-4 ise bu sayıyı 128 bine kadar çıkıyor.

Gemini Advanced ise 1.000.000 token gibi inanılmaz bir rakama ulaşıyor. Bir saatlik videoyu işleyebildiğinizi ya da Dostoyevski’nin Suç ve Ceza kitabındaki tüm gramerini göz açıp kapayıncaya kadar düzeltebildiğinizi bir düşünün… Profesyonel uygulamalar ve Google uygulamalarıyla entegrasyon konusunda büyük bir ayrıcalık ortaya koyuluyor.

İddialara göre Gemini Advanced paketi Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesine ücretsiz deneme sürümü ile gelecek. Gelişmiş yapay zekanın gücünü hiçbir ek ücret ödemeden deneyimleme fırsatı sağlayacak. Şimdilik bu bilgi şirket tarafından resmi olarak doğrulanmasa da markanın böyle bir sürpriz hazırlayıp hazırlamadığını öğrenmek için 22 Ocak’taki Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekecek.

Son olarak iddialara göre Google kod satırlarında ortaya çıkan bu satırlar, yalnızca Galaxy S25 serisiyle sınırlı olmayacak. Aynı zamanda Google Pixel 9 ve gizemli bir Motorola telefonunun da bu fırsata dahil edileceği öne sürülüyor.