Samsung Galaxy S25 serisi ön sipariş ve satış tarihleri ortaya çıktı

Galaxy S25 serisinin ön sipariş ve satış tarihleri sızdırıldı.

Koreli kaynaklara göre cihaz, 22 Ocak'ta tanıtıldıktan iki hafta sonra, 7 Şubat'ta resmi satışlarına başlayacak.

Ayrıca raporlar, serinin varsayılan olarak 12 GB RAM ile donatılacağını da doğruluyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi telefon ailesini çok yakında karşımıza çıkarmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar, Galaxy S25 çıkış tarihi ile ilgili olarak 22 Ocak 2025‘e işaret ediyordu. Şimdi ise Galaxy S25 serisi ön sipariş ve satış tarihi belli oldu. Son söylentiler de önceki sızıntıları doğrular şekilde, lansmandan yaklaşık iki hafta sonra teslimatların başlayacağını vurguluyor.

Sızan bir davet tarihi ile birlikte onaylanan Galaxy S25 serisi çıkış tarihi raporunun hemen ardından ortaya çıkan bu gelişme, dört modelden oluşacak serinin ne zaman tüketicilerin eline geçeceğini bizlere gösteriyor. Merakla beklenen seride standart modelin yanı sıra ayrıca Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Slim ve Galaxy S25 Ultra modellerine yer verilmesi bekleniyor. İşte ortaya çıkan son gelişmelerle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S25 serisi 7 Şubat’ta satış hayatına başlayacak

Koreli bir haber sitesi olan Fnnews tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S25 serisinin Güney Kore’ye Galaxy Unpacked etkinliğinden iki hafta sonra, yani 7 Şubat 2025‘te geleceğini ifade ediliyor. Markanın bu zamanlama stratejisi, Galaxy akıllı telefonlar için olağan iki haftalık ön sipariş aralığına uygun görünüyor.

Samsung , 24 Ocak – 3 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında Güney Kore’de Galaxy S25 için ön siparişleri kabul edecek. Teslimatlar ve perakende satışlar 7 Şubat 2025‘te başlayacak. Avrupa, ABD ve diğer uluslararası pazarlardaki ön sipariş tarihlerinin 22 veya 23 Ocak’tan Şubat başına kadar benzer olması bekleniyor.

Bilindiği üzere Samsung, 17 Ocak 2024’teki Unpacked etkinliğinin ardından Galaxy S24 serisi için ön siparişleri hemen açtı. Telefon, lansman etkinliğinden iki hafta sonra, yani 31 Ocak tarihinde piyasaya çıktı. Benzer bir durumun şimdi Galaxy S25’te de yaşanacağı dile getiriliyor.

Ön sipariş ve satış tarihi ile ilgili detayların yanı sıra Koreli kaynak, Galaxy S25 Ultra modelinin 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacağını öne sürüyor. Serinin temel modelinde ise daha önce 8 GB olan RAM kapasitesi, bu kez 12 GB’a yükseltilecek. Bu sayede şirket, cihazın Galaxy AI paketine eklenecek yeni yapay zeka özelliklerinden daha verimli bir şekilde yararlanmasını istiyor.