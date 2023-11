Sam Altman yeniden OpenAI CEO’su oldu

Geçtiğimiz hafta ünlü yapay zeka şirketi OpenAI, yönetim kurulunun aldığı tartışmalı karar sonrası, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman’ı görevden almıştı. Altman’ın samimi olmadığını ve ona güvenmediklerini vurgulayan yönetim kurulu ekibi, ayrıca Altman’la birlikte firmanın bir diğer kurucu ortağı olan Greg Brockman’ın da görevden ayrılmasına sebep olmuştu.

OpenAI yönetim kurulu tarafından alınan bu dikkat çekici karar, kısa bir süre içinde nerdeyse tüm dünyada büyük bir ses getirerek tartışma yaratmıştı. Fakat aradan bir haftadan daha az bir süre geçtikten sonra, nihayet yönetim kurulu yapmış olduğu hatadan vazgeçti. Sam Altman, OpenAI ekibine eski pozisyonunda geri döndü.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman’ı kısa süre önce görevden alan OpenAI, kendini büyük bir kaosun içinde buldu. Yönetim kurulu ekibi Altman’dan sonra yalnızca birkaç gün içinde şirketin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mira Murati ve eski Twitch CEO’su Emmett Shear’ı geçici olarak CEO koltuğuna oturtmuştu. Fakat teknoloji dünyasının Sam Altman’ın arkasında durmasıyla birlikte şirket yeniden bir yapılanma sürecine girdi.

OpenAI, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, şirketin eski CEO’su olan Sam Altman’ın yeniden aynı pozisyonunda ekibe katılmasını prensipte kabul ettiğini açıkladı. Yapılan bu hamleden sonra şirketin yönetim kurulunda da önemli değişikliklere imza atılacak.

OpenAI, Sam Altman ile birlikte başka yeni isimlere de ev sahipliği yapacak. Daha önce şirketin yönetim kurulunda, Greg Brockman ve Sam Altman’ın yanı sıra Ilya Sutskever, Helen Toner, Tasha McCauley ve Adam D’Angelo gibi isimler yer alıyordu. Fakat yönetim kurulunda da değişikliğe gidildiği anlaşıldı. Şirketin son paylaşımında, eski yönetim kurulunda yer alan D’Angelo, Bret Taylor ve Larry Summers’ın da yeni yönetim kurulunda yer almaya devam edeceği belirtildi.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023