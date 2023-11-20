OpenAI yönetim kurulu yeniden Sam Altman’ı geri istiyor

ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka hizmetlerinin geliştiricisi OpenAI şirketinin yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde firmanın kurucu ortağı ve CEO’su olan Sam Altman’ın görevine son vermişti. Altman’ın yerine geçici olarak, mevcut CTO konumundaki Mira Murati getirilmişti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra yönetim kurulu geri adım attı.

Sal Altman’ı yeniden şirkete getirmek isteyen yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda şirketin bir diğer kurucu ortağı olan Greg Brockman’ın da yönetim kurulundan çıkarmıştı. Ortaya çıkan son bilgiler, kurulun Altman ile birlikte Brockman’ı da getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Sam Altman, OpenAI’ye geri dönme konusunda kararsız

Büyük bir dikkat toplayan skandal işten çıkarma kararından kısa bir süre geçtikten sonra OpenAI yönetim kurulu Sam Altman ile şirkete CEO olarak geri dönmesi konusunda görüşmelere başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre Altman, geri dönmekle alakalı kararsız bir tavır sergiliyor. Altman’ın ancak şirkette önemli yönetim değişiklikleri gerçekleştiği senaryoda dönebileceği öne sürülüyor.

İddialara göre OpenAI yönetimi prensipte kenara çekilip Altman ile Brockman’ın geri dönmesine izin verecek. Aksi durumda şirket, piyasada büyük bir düşüş dalgası ile karşılaşabilir. Şirketin yatırımcılarına önceden bildirimde bulunmaması ve yönetim kurulunun Altman’ı kovma kararı hakkında henüz yorum yapmaması büyük bir tepki topladı. Alınan bu karar, şirketin geleceğini tamamen belirsizliğe sürükledi. Bunun üzerine yönetim kurulu, çok geçmeden hatasını telafi etmeyi planlıyor.

Microsoft, Sam Altman’ın yanında durdu

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sam Altman’a ulaştı. Tecrübeli yönetici, Altman’a vereceği her kararı ve atacağı sonraki adımları destekleyeceğine söz verdi. Bununla birlikte iddialar, Nadella’nın OpenAI yönetim kurulu tarafından alınan bu karara öfkeyle karşı çıktığını öne sürüyor.

Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI şirketinin ana yatırım kaynağı olarak biliniyor. Şimdiye kadar teknoloji devi Microsoft’tan pek çok yatırım alma imkanı bulan yapay zeka şirket, bu sayede ChatGPT ve Dall-E gibi popüler hizmetlerini hayata geçirebildi.

The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre OpenAI’nin en büyük iki hissedarı olan Microsoft ve Thrive Capital yöneticileri, Altman’ı eski pozisyonuna geri getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. OpenAI yönetim kurulunun bu ani fikir değişikliği, yatırımcılarından gelen baskıdan kaynaklanıyor olabilir.