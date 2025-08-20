Microsoft merkezinde Filistin protestosu: “No Azure for Apartheid”

Microsoft çalışanlarından oluşan No Azure for Apartheid adlı eylemci topluluğu, şirketin Redmond'daki genel merkezini bastı.

Genel merkeze çadırlar kuran topluluk, burayı "kurtarılmış bölge" ilan etti.

Protestocular, şirketin İsrail ile olan iş birliklerini kesmeleri yönünde baskılarını sürdürüyor.

Microsoft çalışanları şirketin ABD, Washington’daki Redmond bölgesindeki merkezinde topladı. Kalabalık bir çalışan topluluğu, şirketin Gazze’deki savaş sebebiyle İsrail ile olan iş birliğini durdurmasına ilişkin baskıları körükledi.

Şirketin karargahında bir araya gelen protestocular alanda çadır kurdu. Çalışanlar, yaklaşık 200 hektarlık ana üssünü “kurtarılmış bölge” ilan etti. Filistin’deki zulme sessiz kalmayan personeller bu eylemle birlikte seslerini tüm dünyaya duyurdu.

“Microsoft soykırıma ortak olan dijital silah üreticisidir”

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre protestolara liderlik eden eski Microsoft çalışanı Hossam Nasr meslektaşlarına sesini şu şekilde duyurdu:

“Burada olmamızın nedeni, 22 aydır Microsoft’un desteklediği İsrail’in her saat Filistinli çocukları öldürmesi, sakat bırakmasıdır. Microsoft, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımda en büyük suç ortağı olan dijital silah üreticisidir.”

Yaklaşık bir saat boyunca protestolarını sürdüren aktivistler, polis memurlarının uyarısıyla birlikte çadırlarını toplayarak geri çekildi.

Ne olmuştu?

Bilmeyenler için Microsoft geçtiğimiz aylarda Azure ve yapay zeka teknolojilerinin Gazze’deki insanlara zarar vermek üzere kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Şirket incelemeler sonucunda ürünlerinin herhangi bir şekilde bu amaç doğrultusunda kullanıldığına dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile yazılım iş birliğinin olduğuna yönelik tartışmalara “Dünya genelindeki birçok hükümet gibi biz de İsrail hükümetiyle, dış tehditlere karşı ulusal siber alanını korumak için çalışıyoruz” diye yanıt verdi.

Bununla birlikte şirket, “Microsoft, rehinelerin kurtarılmasına yardımcı olmak için 7 Ekim 2023’ten sonraki haftalarda İsrail hükümetine sınırlı acil destek sağladı” diye de vurguladı. Fakat kalabalık bir çalışan grubu bu açıklamalardan tatmin olmadı.

Gazze’deki zulme duyar gösteren ve bunu tüm dünyaya haykırmayı amaçlayan Microsoft çalışanlarından oluşan No Azure for Apartheid grubu yaklaşık bir yıldır çağrılarını sürdürüyor. Şirkete yoğun şekilde baskıda bulunan topluluk, Microsoft’un “kana elini bulamaması” için haykırıyor.