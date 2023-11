Microsoft, eski OpenAI CEO’su Sam Altman’ı işe aldı

Geçtiğimiz günlerde ChatGPT ve Dall-E yapay zeka teknolojilerinin yaratıcısı OpenAI şirketinin yönetim kurulu, firmanın kurucu ortağı ve CEO’su olan Sam Altman’ın görevine son vermişti. Teknoloji dünyasında büyük bir tartışma başlatan bu skandal karardan sonra Microsoft ekibi Sam Altman için destek mesajlarında bulunmuş, şirketin CEO’su Satya Nadella, Altman’a gelecek projelerinde destek sözü vermişti.

Şimdi ise Microsoft’tan resmi bir adım geldi. Eski OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT ve Dall-E gibi etkileyici teknolojilerin mucidi olan firmadaki görevinden alınmasından üç gün sonra Microsoft’la anlaştı. Bu çarpıcı haber ilk olarak Microsoft CEO’su Satya Nadella tarafından yapıldı. Nadella, Altman’ın Microsoft bünyesinde bir yapay zeka araştırma ekibine liderlik edeceğini açıkladı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, yaşanan olumsuz duruma rağmen yine de yapay zeka şirketi OpenaI ile olan iş birliklerin devam edeceklerini ifade etti. Bununla birlikte şirketin yeni geçici CEO’su Emmett Shear’a da başarılar diledi.

Nadella, OpenAI ile yollarını ayıran şirketin kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman’ı Microsoft ekibine dahil ettiklerini duyurdu. Nadella’nın açıklamasına göre bu iki tecrübeli isim, artık Microsoft’ta yapay zeka araştırma ekibinin başına geçecek. Microsoft CEO’sunun açıklaması şu şekilde oldu:

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023