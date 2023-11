Sam Altman OpenAI CEO’luğundan kovuldu

OpenAI’nin kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO’su olan Sam Altman, yönetim kurulu tarafından görevinden azledildi. CEO’luk koltuğuna geçici olarak şirketin mevcut CTO’su Mira Murati getirildi.

ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zeka tabanlı teknolojilerin arkasındaki şirket olan OpenAI, bugün yeni bir kovulma haberiyle gündeme geldi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olan Sam Altman, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde görevinden alındı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Sam Altman’ın yönetim kurulu ile olan ilişkisinde samimi olmadığı ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği gerekçeleriyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun artık Sam Altman’ın OpenAI’yi yönetmeye devam edebileceğine güvenmedikleri belirtildi.

Sam Altman’a ek olarak şirketin bir diğer kurucu ortağı olan Greg Brockman da bundan nasibini aldı ve yönetim kurulundan alındı. Ancak Brockman’in Sam Altman’in aksine şirkette kalmaya devam edeceği belirtildi.

Yönetim kurulunun yaptığı bu sert açıklama bazı soruları da beraberinde getirdi. Öyle ki Sam Altman, geçtiğimiz hafta düzenlenen DevDay konferansında Microsoft ve Google ile rekabet edebilecek bir dizi güncelleme duyurmuştu. Bunun üzerine sert bir açıklama ile görevden alınması akıllarda bazı soru işaretleri bıraktı.

OpenAI şirketine milyarlarca dolarlık yatırım yapan Microsoft ise The Verge’e yaptığı açıklamada OpenAI ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Yapay zekanın geleceğini müşterilerine sunma noktasında Mira Murati ve ekibine güvendiklerini de vurguladı.

Sam Altman’in boşalan koltuğuna ise şirketin teknoloji biriminden sorumlu olan (CTO) Mira Murati getirildi. Ancak Murati’nin bu koltukta geçici olarak oturacağı ve kalıcı CEO için arayışın devam ettiğine de vurgu yapıldı.

34 yaşında olan Mira Murati, 2018 yılında OpenAI şirketinde çalışmaya başlamış ve bugüne kadar CTO olarak görevini sürdürmüştü. Şirketin özellikle metin odaklı sohbet botu ChatGPT, görsel odaklı DALL-E ve programlama odaklı Codex ürünleri üzerinde çalışan Murati, şimdi ise geçici olarak CEO görevini üstlenmiş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: ChatGPT 101: Nedir? Nasıl kullanılır? Neler yapılabilir?

Görevinden alınmasının ardından ne yapacağı merakla beklenen Sam Altman, Twitter’da paylaştığı bir tweet ile düşüncelerini paylaştı.

Yaptığı paylaşımda OpenAI’da geçirdiği zamanı çok sevdiğini belirten Altman, bu kadar yetenekli insan ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023