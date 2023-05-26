Sam Altman, şirketinin AB operasyonunu değerlendirdi

Son zamanların popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI, hizmetini güçlendirmek adına çalışmalar yürütürken, bir diğer yandan da düzenleyici kurumlarla çalışmalar yürütüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, AB ülkelerinin ChatGPT düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı.

ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, son dönemde ülkelerin yapay zekâ alanındaki düzenlemelerine dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sam Altman, yasaları çok zorlayıcı olduğu takdirde AB ülkelerine karşı takınacakları tavrı açıkladı.

Sam Altman, ChatGPT düzenlemelerini beğenmezse AB ülkelerini terk edecek

Qz haberine göre OpenAI CEO’su Sam Altman, Londra’da düzenlenen bir konferansta, şirketinin bölgenin şu anda üzerinde çalışılan yapay zekâ (AI) düzenlemelerine uyamaması halinde bloktan ayrılacağını dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) kural koyma sürecinin bir parçası olarak, genel amaçlı yapay zekâ olarak isimlendirilen alanda şeffaflık tedbirlerini uygulamak adına çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak Avrupa Parlamentosu 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

ChatGPT gibi üretici temel modellerin, içeriğin yapay zekâ tarafından üretildiğini açıklamak, modeli yasadışı içerik üretmesini önlemek için tasarlamak ve eğitim için kullanılan telif hakkıyla korunan verilerin özetlerini yayımlamak gibi ek şeffaflık gerekliliklerine uyulması gerekmektedir.

Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri için algoritmayı eğitmek için toplanan veriler üzerinde şeffaflık ihtiyacı uzun zamandır endişe kaynağı oldu. Bilindiği üzere İtalya Mart ayında ChatGPT’yi engellemiş ve daha sonrasında ülke OpenAI ile yapılan görüşmelerin ardından hizmeti yeniden erişime açmıştı.

Sam Altman açıklamasında net ifadelerden kaçındı. Altman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: