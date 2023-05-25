ChatGPT, Microsoft’un Bing arama motoru verilerini kullanacak

OpenAI’nin çok kullanılan yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, gelişmeye devam ediyor. OpenAI, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına ChatGPT’ye yeni özellikler ekliyor. Bu noktada şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre, ChatGPT artık Microsoft’un Bing yapay zekâ arama motoru verilerini kullanacak.

Yazılım devi Microsoft tarafından yapılan açıklamada, OpenAI’nin ChatGPT sohbet botu kullanıcıların deneyimini geliştirmek adına yeni özelliklerle güncelleniyor. Teknoloji devi Microsoft tarafından yapılan açıklamada, ChatGPT’nin artık Bing arama motorunun veri setlerinden de yararlanmaya başlayacak.

ChatGPT, Bing arama veri setlerini kullanmaya başlayacak

Microsoft tarafından yapılan açıklamada OpenAI’nin ChatGPT sohbet botunu geliştirmek için Bing arama motorundaki verileri kullanmaya başladığını açıkladı. Bing verilerinin kullanılması ChatGPT’nin kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlamasına olanak tanıyor,

Ancak ilk etapta bu verileri kullanabilmek için ChatGPT Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Microsoft’un tüketici ürünleri pazarlama şefi Yusuf Mehdi konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bing arama eklentisiyle kullanıcılar ChatGPT ile cevapları somutlaştırabilirler. Bu da kullanıcıların sorularına olan alakayı artıracak. Ayrıca cevapları daha zamanında hale getirecek. İkinci şey ise, artık kullanıcılar alıntıları kullanabilirler, yani cevaplarda, insanların daha fazla öğrenmek istedikleri yerlere link ekleyebilecek.

Cnet’in haberine göre, Microsoft’un bu açıklaması ChatGPT için yeni bir şey değil. ChatGPT bilindiği üzere ChatGPT Plus aboneleri için eklenti desteği sunuyordu. Kullanıcılar yeni özellikle birlikte Bing arama motoru üzerinden ChatGPT’yi kullanarak etkileşime girebilecek.

ChatGPT’de Bing aramaları nasıl açılır?

ChatGPT Plus aboneleri özelliği kullanmak için sol alt köşede yer alan hesaplarının yanındaki üç noktaya tıklayıp, “Settings” butonuna tıklamaları gerekiyor. Açılan menü üzerinden “Beta features” kısmından “Browse with Bing” özelliğini aktif hale getirebilirsiniz.

Bilindiği üzere Microsoft, Bing arama motoruna ve Edge internet tarayıcısına OpenAI’nin ChatGPT sohbet botunu eklemişti. Son olarak Microsoft, en önemli yazılım ürünü olan Windows’a da doğrudan bir AI aracı ekliyor. Windows 11 kullanıcılara sunulacak olan Windows Copilot aracıyla, Windows’un tüm ayarları ve çok daha fazlası kontrol edilebilecek. Haziran ayında test edilmeye başlanacak olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.