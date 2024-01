Neuralink dünyada ilk kez insan beynine çip yerleştirdi

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink şirketi dünyada ilk kez bir insan beynine çip yerleştirmeyi başardı. Neuralink’in yaptığı açıklamaya göre insana ilk beyin implantı başarıyla tamamlandı. Bu sıra dışı çalışma insan beynini akıllı telefon ya da bilgisayar gibi elektronik cihazlara bağlayarak büyük teknolojik ve bilimsel sıçramalar elde etmeyi vadediyor.

BBC’nin haberine göre ilk defa geçtiğimiz yıl duyurulan bu çalışma, şimdiye kadar büyük bir merakla bekleniyordu. Öncelikli olarak parmaklarını kullanma yeteneğini kaybetmiş olan engelli bireylere yönelik hizmet vereceği belirtilen bu çalışma başarıyla ilerliyor. Daha önce Elon Musk, bu deneyler için gönüllü insanlar üzerinde denemeler yapılacağını belirtmişti. Şimdi ise beynine çip yerleştirilen ilk insanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elon Musk, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, çalışmada gönüllü olarak yer alan kişiye dün Neuralink implantı takıldığını ve durumunun iyiye gitmeye başladığını belirtti. Musk, “gelen ilk sonuçlar umut verici nöron spike tespitini gösteriyor” dedi.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024