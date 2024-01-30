Neuralink dünyada ilk kez insan beynine çip yerleştirdi

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink şirketi dünyada ilk kez bir insan beynine çip yerleştirmeyi başardı. Neuralink’in yaptığı açıklamaya göre insana ilk beyin implantı başarıyla tamamlandı. Bu sıra dışı çalışma insan beynini akıllı telefon ya da bilgisayar gibi elektronik cihazlara bağlayarak büyük teknolojik ve bilimsel sıçramalar elde etmeyi vadediyor.

BBC’nin haberine göre ilk defa geçtiğimiz yıl duyurulan bu çalışma, şimdiye kadar büyük bir merakla bekleniyordu. Öncelikli olarak parmaklarını kullanma yeteneğini kaybetmiş olan engelli bireylere yönelik hizmet vereceği belirtilen bu çalışma başarıyla ilerliyor. Daha önce Elon Musk, bu deneyler için gönüllü insanlar üzerinde denemeler yapılacağını belirtmişti. Şimdi ise beynine çip yerleştirilen ilk insanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elon Musk çalışmanın başarıyla ilerlediğini açıkladı

Elon Musk, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, çalışmada gönüllü olarak yer alan kişiye dün Neuralink implantı takıldığını ve durumunun iyiye gitmeye başladığını belirtti. Musk, “gelen ilk sonuçlar umut verici nöron spike tespitini gösteriyor” dedi.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

İnsanlık adına çığır açıcı çalışmalar yaratmayı vadeden Neuralink, Amerika Birleşik Devletleri’nde Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından izin aldıktan sonra geçtiğimiz yılın sonlarında ilk klinik deneyi için insanlar üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Daha önce “servikal omurilik yaralanması veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle tetraplejisi olan” bireylerin bu deneyler için uygun olduğunu aktaran Neuralink, insanların bir bilgisayar faresini ya da klavyesini yalnızca düşünce gücüyle kontrol etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor.

Şimdilik ne yazık ki Elon Musk, Neuralink tarafından gerçekleştirilen insan beynine çip deneyi üzerine daha fazla detay paylaşmadı. İmplant gerçekleştirilen bireyin beyin aktivitesinin şu anda başarılı bir şekilde ilerlediği aktarılırken, çalışmayı merak edenler için beklentiler şimdiden oldukça yükseldi.

Neuralink’in bu çalışması başarılı olduğu takdirde hiç şüphesiz ki bilim ve teknoloji dünyası adına önemli bir kilometre taşı aşılmış olacak. Özellikle de engelli bireyler için büyük bir fayda sağlayacağı vurgulanan çalışma, yakın gelecekte insanların alternatif gerçeklikler deneyimlemesine olanak yaratabilir.

Son olarak Elon Musk’ın Neuralink şirketi son zamanlarda hayvan refahı yasalarını ihlal etme gerekçesiyle federal bir soruşturma altında. ABD’de yürütülen soruşturmada, şirketin araştırmalarında tercih ettiği yöntemlerin etik ve güvenlik konularında endişe verici unsurlar taşıdığı öne sürülüyor.