Sahte “güvenlik açığı bulma” haberleri ve ardında yatan gerçekler

Belli zaman aralıklarıyla “Apple’ın güvenlik açığını buldu!”, “Google’dan ödül aldı!”, “Facebook’u dize getirdi!”, “Microsoft’u hackleyen Türk!” gibi başlıklar ile servis edilen haberlere mutlaka denk gelmişsinizdir. Bu tür haberlerin içeriğine bakıldığında da benzer ifadeler veya benzer profiller görmek mümkün. Durumu kötü olan, dağda çobanlık yapan, küçük yaşta olan; kısacası yazılım ve bilişim sektörü ile ilişkilendirilmesi pek mümkün olmayan kişilerin Google, Facebook veya Apple gibi büyük firmaların güvenlik açıklarını bulmasından bahsedilir. Haberin devamında ise bu şirketler tarafından verilen veya hak edildiği halde verilmemiş olan ödüllerden bahsedilir. Peki bu haberlerin gerçeği ne kadar yansıttığını hiç düşündünüz mü?

Güvenlik açıklarını analiz etme ve değerlendirme konusunda uzman olan güvenlik analisti Utku Şen, hazırladığı bir video ile gerçekleri gözler önüne seriyor. Bulunan güvenlik açıklarının ve bu açıkları bulan kişilere vadedilen ödüllerin; kısacası sistemin nasıl çalıştığını adım adım anlatan Utku Şen, bu tür sahte haberlerin nasıl yayınlandığını da uygulamalı olarak gösteriyor.

İlgili videoda sistemin nasıl çalıştığını gösteren Utku Şen, canlı olarak hazırladığı, uydurma hikayeye dayalı, bolca anlam ve yazım hatası olan haber metnini -olduğu gibi- İhlas Haber Ajansı (İHA) gibi Türkiye’nin büyük haber sitelerinde nasıl yayınlattığını gösteriyor.

Türkiye’deki haberciliğin geldiği noktayı gözler önüne seren Utku Şen’in ders niteliğindeki bu videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.