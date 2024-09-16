Rusya’dan siber savaş tehdidi: Küresel internet risk altında

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitri Medvedev yapmış olduğu son açıklamayla dikkatleri üzerinde toplayarak büyük bir korku oluşturdu. Medvedev, Rusya’nın deniz altındaki internet kablolarına yönelik bir saldırıyı değerlendirebileceğini ve bunun tüm küresel iletişim ağını riske atabileceğini dile getirdi.

Rusya’nın gerçekleştirmiş olduğu siber savaş tehdidi, Batılı ülkelerin Kuzey Akım 2 gaz boru hattındaki patlamaya katılımına ilişkin soruşturmaların ardından geldi. Küresel çapta büyük bir kriz oluşturabilecek bu durum dünya genelinde endişe yarattı. Medvedev’in bu tehdidi yaşanması halinde küresel internetin büyük bir riske gireceği belirtildi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Rusya tehdidini gerçekleştirirse neler olabilir?

Denizaltı kabloları dünyadaki internet iletişiminin yaklaşık yüzde 95’ini kapsıyor. Bu kabloların herhangi bir sebepten ötürü bozulması ise çok büyük ekonomik ve askeri aksaklıklara yol açabilir.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yakın tarihli raporu, bu kabloların Batılı ülkelerin ve özellikle de NATO üyelerinin temel zayıf noktalarından birini temsil ettiğini vurguladı.

Kabloların bir şekilde zarar görmesi halinde küresel iletişim üzerindeki etkisi yıkıcı olacağı belirtildi. Ayrıca bunun yalnızca ticari işlemleri değil, aynı zamanda kritik askeri iletişimleri de sekteye uğratacağı ifade edildi.

Medvedev, “Batılı ülkelerin Kuzey Akım 2’nin patlamasında suç ortaklığını kanıtlarsak, artık bizi okyanusun dibindeki kablolu iletişimleri yok etmekten alıkoyan kısıtlamalara sahip olmayacağız” dedi.

Bu durumdan en az etkilenen ülke Rusya olacak

Konuya ilişkin bilgi veren uzmanlar, bu durumdan en az etkilenecek olan ülkenin Rusya olacağını vurguladı. Rusya’nın kablo kesintilerinden ciddi bir şekilde etkilenmeyeceği, çünkü ülkenin dünyanın geri kalanından bağımsız bir internet ağı oluşturmayı planladığı ifade edildi.

Ayrıca Rusya’nın yaptırımlar sonrasında ana ticaret ortağı olan Çin ile bağlantısı kıtasal kablolar üzerinden sağlanıyor. Bu da Rusya’nın kabloların zayıf noktalarından yararlanarak diğer ülkeleri hedef alma olasılığını artırıyor.

Rusya şimdilik yalnızca tehditlerde bulundu. Ancak Başkan Vladimir Putin, Ukrayna’nın Rus topraklarına saldırmak için uzun menzilli füzeler kullanmasına izin vermesi halinde NATO’nun meşru bir hedef haline geleceğini dile getirdi.