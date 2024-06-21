Kaspersky uygulaması Rus hükümetine yakınlığı nedeniyle ABD’de yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Kaspersky Labs imzalı antivirüs hizmetlerini ülkede yasaklama kararı aldı. Joe Biden yönetiminin almış olduğu kararla birlikte artık Kaspersky uygulaması ve yan hizmetlerine ABD üzerinden erişmek artık mümkün olmayacak. Temmuz ayından itibaren yazılım satış yasağı resmi olarak devreye girecek. Yılın son çeyreğinde, Eylül ayının sonundan itibaren ise halihazırda Kaspersky’dan yararlanan mevcut müşteriler de herhangi bir destek alamamaya başlayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre ABD yönetiminin Kaspersky Labs ile arasına çizgi çekme kararı, Rus şirketin Vladimir Putin yönetimiyle aralarında yakın bağlar bulunduğu iddialarından kaynaklanıyor. Bu şekilde popüler antivirüs hizmeti üzerinden kötü amaçlı yazılım dağıtma, içeriden bilgi sızdırma ve ABD’li bilgisayarlara yazılım güncellemelerini engelleme gibi kritik güvenlik riski barındıran tehlikelerin meydana gelebileceği öne sürülüyor.

Kaspersky geçen yıl Kanada’da da yasaklanmıştı

Gündeme düşen son olaylar elbette ki Kaspersky’ın şimdiye kadar güvenlik riski nedeniyle soruşturmaya alındığı tek olay değil. Daha önce de şirket benzer problemlerle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında ABD federal kurumlarında yasaklanan Kaspersky, 2022’de ise Federal İletişim Komisyonu tarafından ulusal güvenlik tehlikesi yüzünden kara listeye alınmıştı. Şu ana dek bu iddiaları tümüyle reddeden Rus şirket, söz konusu dedikoduları destekleyen herhangi bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

Özellikle de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte Kaspersky daha büyük bir tehlike olarak görülmeye başlamıştı. Çok sayıda Batılı ülke Rus siber güvenlik ürün ve hizmetlerine karşı tavrını yeniden değerlendirdi. Hatta geçen yılın sonlarında uygulama Kanada’da yasaklanmıştı.

ABD Ticaret Bakanlığından Kaspersky açıklaması geldi

Reuters’ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Kaspersky yasağı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu yasağa uymayan perakendecilere ciddi oranda yatırımlar uygulanacağını dile getiren Bakan Raimondo, bu kişilerin cezaya çarptırılacağını da sözlerine ekledi.

ABD hükümetinin iddialarına karşı çıkan Kaspersky ekibi Rusya yönetimiyle herhangi bir bağı olmadığını ve tamamen bağımsız bir şekilde yoluna devam ettiklerini bildirdi. Ürün ve hizmetlerinde hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini tehlikeye atmadıklarını dile getiren sözcüler, Biden hükümeti tarafından alınan bu kararın jeopolitik iklimden kaynaklandığını ve hiçbir aslı olmadığını ekledi.