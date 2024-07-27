iPhone 15 Pro ve Galaxy Z Fold 6’nın Putin imzalı 24 ayar altın kaplamalı özel sürümleri çıktı

Lüks ürünleriyle tanınan Caviar markası dikkat çeken ilginç modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Daha önce 39 bin 900 dolarlık özel Apple Vision Pro, 18K altın ve timsah derisiyle tasarlanan özel Galaxy Z Fold 6, 10 bin dolarlık özel iPhone 15 Pro ve yalnızca 24 tane üretilen 456 bin TL’lik özel Galaxy S24 Ultra modelleri bunlardan sadece bazıları… Şimdi ise şirket iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy Z Fold 6 cihazlarını temel alan, Rusya devlet lideri Vladimir Putin imzası taşıyan 24 ayar altın kaplamalı özel modellerini karşımıza çıkardı.

Caviar’in özel Galaxy Z Fold 6 modeli “Leader” (Önder) adını taşıyor. iPhone 15 Pro’nun ismi ise “Russia Without Borders” (Sınır Tanımayan Rusya) olarak karşımıza çıkıyor. Rusya pazarına özel olarak üretilen bu dikkat çekici modeller yüksek fiyatlardan alıcılara hitap ediyor.

99 adet üretilen özel telefonlar dudak uçuklatan fiyatlarla satılıyor

Samsung tarafından geçtiğimiz haftalarda piyasaya tanıtılan Galaxy Z Fold 6 cihazını temel alan “Önder” modeli Rusya lideri Vladimir Putin imzası şeklinde bir gravürle karşımıza çıkıyor. 24 ayar altın kaplama tasarımıyla dikkat çeken ürün aynı zamanda kapağında Rus arması kabartması ve dana derisinden yapıldığı ifade edilen özel parçalar taşıyor.

Benzer temalara sahip olan ürünlerin Rusya’da yoğun bir talep ile karşılaştığını vurgulayan Caviar ekibi bu cihazdan yalnıza 99 kopya üretildiğini açıkladı. Cihaz 699 Rus Rublesi karşılığında satılacak. Bu rakamlar yaklaşık 267 bin TL’ye tekabül ediyor.

“Sınır Tanımayan Rusya” adını taşıyan özel iPhone 15 Pro sürümü ise altın kaplama ve karbon eklentilere sahip, aynı zamanda titanyum bir gövdeyle geliyor. Arka kapakta çift başlı kartal kabartmasına yer verilen modelin altında ise “Rusya’nın sonu hiçbir yerde bitmiyor” yazısına yer veriliyor. Bu cihaz ise 579 bin Rus Rublesi fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar yaklaşık 221 bin TL’ye eşit geliyor

iPhone 15 Pro özellikleri

Ekran: 120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: