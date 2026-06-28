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    GTA 6 için CD sürümü çıkacak mı? Rockstar Games son noktayı koydu

    PS5 ve Xbox'ta piyasaya sürülecek olan GTA 6 oyunu için CD sürümü çıkacak mı? Rockstar Games bu konuda net.
    gta 6 lucia
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    • Rockstar Games, GTA 6 için fiziksel bir disk sürümü basmayı planlamıyor.
    • Ön siparişlerdeki fiziksel kutulardan sadece oyun kodunun çıkacak olması ve disk beklentisinin boşa düşmesi oyuncuların tepkisini çekti.
    • Şirketin aldığı bu kararın, oyun sektöründeki ikinci el ticaretini ve fiziksel medya alışkanlıklarını kökten değiştirebileceği belirtiliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto VI (GTA 6) ön sipariş sürecini resmen başlatarak Türkiye fiyatını netleştirmişti. Yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için dijital olarak piyasaya sürüleceği duyurulan oyun için fiziksel disk sürümünün üretilip üretilmeyeceği merak ediliyordu.

    Paylaşılan yeni bir rapora göre, geliştirici şirket Rockstar Games’in GTA 6 için fiziksel bir disk sürümü piyasaya sürme planı bulunmuyor. Lansmandan aylar sonra disklerin satışa sunulacağına yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ve oyunun yalnızca dijital olarak erişilebilir olacağı belirtiliyor.

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    GTA 6 disk kutularından sadece kod çıkacak

    GTA 6’nın ön siparişleri açıldığında, kutulu “fiziksel sürüm” tercih eden oyuncular kutu içeriğinde disk bulunmadığını fark ederek tepki göstermişti. Sonrasında bir Rockstar Games müşteri destek e-postasında yer alan ifadeler, lansmandan aylar sonra bir disk sürümünün gelebileceği şeklinde yorumlanmış ve toplulukta umut yaratmıştı. Ancak The Hollywood Reporter’ın (THR) özel haberi, söz konusu beklentileri boşa çıkardı.

    Grand Theft Auto VI

    Gelişmelere yakın bir kaynağın The Hollywood Reporter’a aktardığı bilgilere göre, Rockstar Games’in ne çıkış döneminde ne de sonraki aylarda Grand Theft Auto VI disklerini basmaya yönelik bir planı bulunuyor. Şirketin müşteri destek e-postasındaki ifadelerin yanlış anlaşıldığı, orada sadece içinde kod barındıran fiziksel kutu edisyonuna atıfta bulunulduğu netleşti.

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    Alınan kararın ardında, oyun sektöründe dijital satışların ezici bir üstünlüğe ulaşması yatıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan mali raporlar, 2025 yılında PlayStation 5 (PS5) oyun satışlarının yüzde 76 ila yüzde 80 gibi büyük bir bölümünün dijital formatta gerçekleştiğini gösteriyor.

    Rockstar Games’in fiziksel medyayı tamamen atlama tercihi, diğer büyük AAA oyun stüdyolarının da benzer bir yol izlemesine yol açarak sektörde kalıcı yapısal değişiklikleri tetikleyebilir.

    GTA VI oyunu

    The Hollywood Reporter, yaşanan süreci fiziksel medya için “araba kazası” olarak nitelendiriyor. Oyunun tamamen dijital olması, GameStop gibi perakendecilerde ikinci el oyun ticaretinin ve takas imkanının ortadan kalkacağı anlamına geliyor. 2013 yılında çıkış yapan GTA 5’in ikinci el satışlardan uzun yıllar boyunca ciddi bir gelir akışı sağladığı biliniyor.

    Disk içermeyen boş oyun kutularının satılması ise koleksiyoncular arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Rapordaki veriler doğru çıktığı takdirde, koleksiyoncuların GTA 6 için dijital sürüme yönelmekten başka çaresi kalmayacak gibi görünüyor.

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    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

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