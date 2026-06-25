GTA 6 resmen ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

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Uzun süredir heyecanla beklenen GTA 6 ön siparişe açıldı.

Oyunun Türkiye fiyatı, döviz kuru endeksli güncellemelerle birlikte 4 bin TL'den başlayan rakamlardan oyunseverlere sunuluyor.

Oyun şu anda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında listeleniyor.

Oyun dünyasında uzun süredir beklenen an nihayet geldi. Rockstar Games bugün GTA 6 için ön sipariş sürecini resmen başlattı. Oyunun dijital mağaza sayfaları aktif hale gelerek dünya çapında milyonlarca oyuncu arasında büyük bir heyecan dalgasına yol açtı.

Grand Theft Auto serisinin yeni üyesi nihayet modern oyun konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için listelenmeye başladı. Elbette ki oyun şu anda Türkiye’de de oyuncular için erişilebilir hale geldi. İşte GTA 6’nın fiyatı, ön sipariş detayları ve merak edilen tüm ayrıntıları…

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GTA 6 Türkiye fiyatı

GTA 6’nın fiyatı geçtiğimiz günlerde sızdırılmış, global olarak 80 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklanmıştı. Fakat bu rakamların Türkiye’ye nasıl yansıyacağı şimdiye dek büyük bir merak konusuydu. Nihayet ön siparişlerin açılmasıyla birlikte bu konuda netlik sağlandı.

Ön siparişe açılan GTA 6’nın Türkiye fiyatı 4 bin TL olarak duyuruldu. Bu da güncel kur oranına göre yaklaşık 86 dolara tekabül ediyor. Ultimate Edition paketi ise ülkemizde 5 bin TL, yani 107 dolardan oyunculara sunuluyor.

GTA 6 Standart Edition : 3.999 TL

: 3.999 TL GTA 6 Ultimate Edition: 4.999 TL

Bununla birlikte 20 Kasım tarihine kadar ön sipariş veren oyuncuların özel bir bonus paketinden yararlanabileceği aktarılıyor. “Vintage Vice City Pack” adlı bu paketin yanı sıra ayrıca 1 aylık GTA+ abonelik hediyesinden faydalanabileceği belirtiliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games’in uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için geri sayım başladı. Grand Theft Auto serisinin 13 yıl aradan sonra yayınlanacak yapımı 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülecek.

Oyun ilk etapta yeni nesil konsol platformları olan PS5 ve Xbox Series X/S’te yayınlanacak. GTA 6’nın PC sürümü ise muhtemelen bir yıl sonra piyasaya çıkacak.