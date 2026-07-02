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    PlayStation Plus Temmuz 2026 oyunları duyuruldu: Modern Warfare 3 ve daha fazlası geliyor

    Sony, PlayStation Plus Extra, Premium ve Essential aboneleri için Temmuz 2026 döneminde kütüphaneye eklenecek yeni oyunları duyurdu.
    ps plus modern warfare 3
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    Sony, 7 Temmuz Salı gününden itibaren PlayStation Plus Premium, Extra ve Essential kataloğuna eklenecek olan yeni PS4 ve PS5 oyunlarını resmi olarak duyurdu. Listede Call of Duty: Modern Warfare 3 başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici ve sevilen bazı yapımlar karşımıza çıkıyor.

    Bu ayki oyun listesinin en çok dikkat çeken ismi, Microsoft’un sahibi olduğu Activision’un birinci şahıs nişancı oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle olarak öne çıkıyor. Aboneler ayrıca For the King II ve CrossCode gibi oyunların da tadını çıkarabilecekler. İşte detaylar.

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    Sony Temmuz ayında oyunseverlere zengin bir katalog sunuyor

    PS Plus Temmuz 2026 oyunlarına geçmeden önce Premium, Extra ve Essential kataloglarında yer alan oyunlara yalnızca bu hizmetlere abone olduğunuz sürece erişebileceğinizi belirtelim. Aksi halde, oyunları satın almazsanız ve PlayStation Plus’tan kalkarsa bir daha hiçbir şekilde erişemiyorsunuz.

    PlayStation Plus Premium, Extra ve Essential kataloğuna eklenecek yeni oyunlar. Kaynak: Sony/PlayStation

    PlayStation Plus Extra, Premium ve Essential paketi için Temmuz 2026 döneminde eklenecek oyunlar şu şekilde listeleniyor:

    • Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4
    • For the King II | PS5, PS4
    • CrossCode | PS5, PS4
    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

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    PS Plus Türkiye fiyatları ne kadar?

    Bu arada merak edenler için PlayStation Plus Türkiye güncel abonelik fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    Abonelik planı Eski fiyat Yeni fiyat
    PS Plus Essential (1 Aylık) 270 TL 400 TL
    PS Plus Essential (3 Aylık) 710 TL 1.020 TL
    PS Plus Essential (12 Aylık) 2.160 TL 2.890 TL
    PS Plus Extra (1 Aylık) 405 TL 600 TL
    PS Plus Extra (3 Aylık) 1.148 TL 1.660 TL
    PS Plus Extra (12 Aylık) 3.645 TL 4.810 TL
    PS Plus Deluxe (1 Aylık) 474 TL 710 TL
    PS Plus Deluxe (3 Aylık) 1.354 TL 1.960 TL
    PS Plus Deluxe (12 Aylık) 4.266 TL 5.560 TL

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    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

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