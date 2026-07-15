Sony bazı üyelerine 1 yıllık ücretsiz PlayStation Plus teklif etmeye başladı

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Sony, yeni oyunlarda fiziksel sürümü 2028'de sonlandırma kararının ardından artan abonelik iptallerinin önüne geçmek için belirli PlayStation Plus üyelerine 1 yıllık ücretsiz Premium yükseltmesi sunmaya başladı.

Reddit'te paylaşılan ekran görüntüsüne göre, abonelerin fırsattan yararlanabilmesi için yalnızca mevcut fatura dönemlerinin sonuna kadar olan süreyi kapsayan tek seferlik bir ücret ödemeleri gerekiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmayan teklifin, hangi kriterlere göre ve ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesine dağıtıldığı şimdilik bilinmiyor.

Oyunlar için fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı nedeniyle ağır eleştiriler alan Sony, abonelerine cazip fırsatlar sunarak gönüllerini almaya çalışıyor. Şirket, belirli PlayStation Plus üyelerine 12 aylık ücretsiz PlayStation Plus Premium yükseltme fırsatı sunmaya başladı. Teklif, aboneliğini iptal etmeye çalışan kullanıcılara sağlanan indirimlerin hemen ardından ortaya çıktı.

Hatırlanacağı üzere Sony, Ocak 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunlarının artık fiziksel sürümle piyasaya sürülmeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından tepkilere maruz kalan teknoloji devi, birçok oyuncunun PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmesiyle karşılaştı.

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İptalleri durdurmak adına kullanıcılara çeşitli indirimler sunan Sony, görünüşe göre çok daha avantajlı bir teklifle kullanıcıları platformda tutmayı hedefliyor.

Ücretsiz PlayStation Plus Premium aboneliği için tek seferlik ücret şartı

Reddit’te bulunan r/PlayStationPlus subreddit’inde bir kullanıcı, kendisine sunulan 12 aylık ücretsiz PlayStation Plus Premium teklifini paylaştı. Kullanıcının yayınladığı ekran görüntüsüne göre, PlayStation Store üzerinde bir yıllık Premium yükseltmesinde yüzde 100 indirim görünüyor.

Teklifin perde arkasında ise ufak bir ayrıntı yatıyor. Aynı kişi, fırsatı değerlendirmek istediğinde mevcut fatura döngüsünde kalan süreyi Premium seviyesine çıkarmak için vergi hariç 26,23 dolarlık tek seferlik bir ödeme talep edildiğini belirtti. Kullanıcının mevcut PlayStation Plus Essential aboneliğinin süresi 31 Temmuz tarihinde doluyor.

Yenileme tarihine yaklaşık iki hafta kalması nedeniyle Sony, aboneyi yalnızca geriye kalan günleri Premium seviyesine yükseltmek için ücretlendiriyor. Abonelik 31 Temmuz’da yenilendiğinde ücretsiz 12 aylık Premium promosyonu otomatik olarak devreye girecek ve bir sonraki yenileme tarihi 31 Temmuz 2027 olarak belirlenecek.

Şu an için promosyonun ne kadar geniş bir kitleye sunulduğu bilinmiyor. Teknoloji devinin hesapları seçerken hangi kriterleri uyguladığı da henüz belirsizliğini koruyor. Fırsat tüm abonelere açık görünmüyor ve PlayStation cephesinden kampanyaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtmekte fayda var.