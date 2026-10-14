Rockstar Games: GTA 6’dan sonraki oyun 8 yıl sürmeyecek

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Rockstar Games'in geliştirme yöneticileri Phil Hooker ve Aaron Garbut, Bloomberg'in 14 Ekim 2026 tarihli dosyasında GTA 6'dan sonraki oyunun sekiz yıl sürmeyeceğini söyledi.

Hooker, GTA 6 için kurulan motor, araçlar ve ekibin stüdyonun işleri daha hızlı yapmasını sağlayacağını belirtirken Garbut temelden değiştirilen altyapının yeniden sökülmeyeceğini vurguladı.

Dosyada geliştirmenin uzamasına yol açan Miami gezileri gibi ayrıntılar ve oyunun PS5 sürümüne ait iki yeni ekran görüntüsü de yer alıyor.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6’dan sonra geliştireceği oyunun bu kez sekiz yıl sürmeyeceğini söyledi. Stüdyonun geliştirme yöneticileri Phil Hooker ve Aaron Garbut, Bloomberg’in 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayımladığı kapsamlı GTA 6 dosyasında, oyun için kurulan motorun, araçların ve ekibin sonraki projeyi hızlandıracağını belirtti.

Açıklama, iki büyük Rockstar oyunu arasındaki uzun aranın ardından geldi. Red Dead Redemption 2 Ekim 2018’de PS4 ve Xbox One için çıkmıştı ve 19 Kasım’da satışa sunulacak GTA 6, stüdyonun o tarihten bu yana yayımlayacağı ilk büyük tek oyunculu yapım olacak. Bu uzun ara, Rockstar’ın detaycı yaklaşımı nedeniyle bir sonraki oyunun 2030’lu yıllara kalıp kalmayacağı sorusunu da beraberinde getiriyordu.

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Rockstar hızlanmayı motor ve ekibe bağlıyor

Bloomberg’in hazırladığı dosyada konuşan Hooker, GTA 6 sürecinin stüdyoya kalıcı bir altyapı bıraktığını anlatıyor. Hooker’a göre “Bu proje boyunca kurduğumuz motor, araçlar ve ekip, işleri daha hızlı yapmamızı sağlayacak.” Hooker, bu temelin üzerine inşa ederek daha etkileyici içerik üretmek için yukarıya doğru değil, daha çok yana doğru ilerleyebileceklerinden emin olduğunu da ekliyor. Yani Rockstar, sonraki oyunda altyapıyı yeniden büyütmek yerine mevcut temeli genişletmeyi planlıyor.

Garbut ise GTA 6’da köklü değişikliklere gidildiğini ve bu işin artık tamamlandığını vurguluyor. Garbut’un sözleriyle “Bu projede pek çok şeyi temelden değiştirdik. Ama artık bitti ve onu söküp atmayacağız.” Video Games Chronicle’ın haberine göre Garbut, ekibin uzun süredir birlikte çalışmasının sorulara kestirme yanıtlar bulmayı kolaylaştırdığını söylüyor ve son 30 yılı bugün gelinen nokta için bir hazırlık olarak görüyor.

Bloomberg Vice City örneğini hatırlatıyor

Bloomberg, hazır bir altyapıyı yeniden kullanmanın ne kazandırabileceğini Rockstar’ın kendi geçmişinden bir örnekle anlatıyor. GTA: Vice City, temelleri önceden atıldığı için GTA 3’ten yaklaşık bir yıl sonra piyasaya çıkmıştı. Buna karşın dosyada Rockstar’ın bir sonraki oyununun bu kadar kısa sürede geleceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Sıradaki projenin adı da dosyada yer almıyor. Bu nedenle stüdyonun GTA 6’dan sonra yeni bir Red Dead Redemption oyununa mı yoksa farklı bir yapıma mı geçeceği belirsizliğini koruyor.

GTA 6’nın geliştirmesi neden bu kadar uzun sürdü?

Dosya, geliştirme sürecinin neden uzadığına dair ayrıntılar da içeriyor. Push Square’in derlediği bilgilere göre Rockstar ekipleri, oyundaki Vice City’ye temel olan Miami’ye defalarca gitti. Çalışanlar suçun yoğun olduğu bölgelere polislerle birlikte giderken havadan görüntü almak için helikopterlerden sarktı, ışıklandırmayı incelemek için de gece kulüplerini gezdi. Rockstar’ın Yayıncılık Başkanı Jennifer Kolbe bu anlatıların ardından “İşte şimdi neden bu kadar uzun sürdüğünü anlıyorsunuz” diyor.

Bloomberg’in dosyasında ayrıca oyunun PS5 sürümüne ait iki yeni ekran görüntüsü yer alıyor. Rockstar, çıkışa yaklaşırken oyunla ilgili yeni bilgileri parça parça paylaşmayı sürdürüyor ve GTA 6’nın radyo istasyonları da 9 Ekim’de açıklanmıştı.

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunulacak. Oyunun standart sürümünün Türkiye fiyatı ise 3.999 TL olarak belirlenmişti.

PC tarafında henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. GamesBeat’in dört isimsiz sektör kaynağıyla hazırladığı habere göre GTA 6’nın PC sürümü 2027’nin ilk çeyreğinde gelebilir, ancak Rockstar bu bilgiyi doğrulamadı. Hooker ve Garbut’un açıklamaları da sıradaki Rockstar oyunu için bir takvim vermiyor, yalnızca GTA 6 için kurulan altyapının stüdyonun sonraki projelerinde de kullanılacağını ortaya koyuyor.