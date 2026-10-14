GTA 6’nın PC sürümü 2027’nin ilk çeyreğinde gelebilir

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GTA 6'nın PC sürümünün 2027'nin ilk üç ayında, yani en geç Mart sonuna kadar çıkacağı öne sürüldü.

İddia, dört isimsiz sektör kaynağına dayanan GamesBeat haberinden çıktı ve Rockstar ya da Take-Two tarafından doğrulanmadı.

GTA 6, 19 Kasım 2026'da yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak ve Türkiye'de 3.999 TL'den ön siparişte bulunuyor.

Grand Theft Auto VI’ın (GTA 6) PC sürümünün, oyunun konsollara çıkmasından yalnızca birkaç ay sonra yayınlanabileceği öne sürüldü. 13 Ekim 2026 Salı günü ortaya çıkan iddiaya göre Rockstar Games, oyunu PC’ye 2027’nin ilk üç ayı içinde, yani en geç Mart sonuna kadar getirmeyi planlıyor.

Ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmış değil. Rockstar ve çatı şirketi Take-Two Interactive bugüne kadar GTA 6’nın PC sürümünü duyurmadı, dolayısıyla bu sürüm için açıklanmış bir tarih ya da dönem de bulunmuyor. Oyun şimdilik yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için listeleniyor.

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GTA 6 PC sürümü iddiası nereden çıktı?

İddia, ABD merkezli oyun sitesi GamesBeat’in haberiyle gündeme geldi. Alexander Lee imzalı GamesBeat haberine göre Rockstar, GTA 6’nın PC sürümünü 2027’nin ilk çeyreğinde yayınlamayı planlıyor. Haberde bu bilginin stüdyonun planlarına yakın dört sektör kaynağıyla doğrulandığı belirtiliyor. Kaynaklar ise Rockstar ile ilişkilerini korumak için isimlerinin açıklanmamasını istedi.

GamesBeat, Rockstar’dan yorum istediğini ve haber yayınlanana kadar yanıt alamadığını da yazıyor. Haber kısa sürede VGC gibi uluslararası oyun yayınlarına da taşındı, ancak bu haberler de GamesBeat’in raporuna dayanıyor. Bu nedenle iddiayı bağımsız olarak doğrulayan ikinci bir kaynak şu an için bulunmuyor.

PC oyuncuları bu kez çok daha az bekleyebilir

İddia doğru çıkarsa PC oyuncuları serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha kısa bir süre bekleyecek. 2013’te konsollara çıkan GTA 5, PC’ye ancak bir yıl yedi ay sonra ulaşmıştı. GTA 4’te ise bu süre yaklaşık yedi aydı. GTA 6’da konsol ve PC çıkışları arasındaki farkın dört ay civarında kalacağı öne sürülüyor.

Rockstar’ın oyunlarını önce konsola çıkarması yeni bir uygulama değil. Red Dead Redemption ve GTA 5’in yapımcılarından John Ricchio, bu yılın başında Kiwi Talkz’a verdiği röportajda stüdyonun konsol sürümüne öncelik vermesini PC karşıtlığı olarak değil, kaynak yönetimi olarak açıklamış ve geliştiricilerin donanım sınırlarını baştan bilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylemişti.

GamesBeat ise Rockstar’ın PC tarafına verdiği önemi gösteren başka bir adımı hatırlatıyor. Şirket 2023’te, GTA 5’in yalnızca PC’de çalışan rol yapma modu FiveM’in arkasındaki Cfx.re ekibini satın almıştı. GamesBeat bu satın almayı, Rockstar’ın GTA 6 için kullanıcıların kendi içeriklerini üretebileceği araçlar hazırladığına dair sinyallerle birlikte değerlendiriyor.

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

Rockstar’ın resmi GTA 6 sayfasına göre oyun, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa çıkacak. Aralık 2023’te 2025 için duyurulan oyun, önce Mayıs 2026’ya, ardından da 19 Kasım’a ertelenmişti.

Konsol çıkışına yaklaşık beş hafta kala oyun sızıntılarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Oyundan art arda görüntü paylaşan CyberLeek, son olarak Lucia’nın yer aldığı yeni bir video yayınlamıştı. Rockstar ise Ağustos’taki ilk sızıntıların ardından çıkış tarihinin değişmediğini açıklamıştı.

Türkiye’deki PC oyuncuları için ne anlama geliyor?

GTA 6 Türkiye’de şu an yalnızca konsol sürümleriyle ön siparişe açık. Haziran’da başlayan ön siparişlerde oyunun Türkiye fiyatı Standard Edition için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL olarak belirlenmişti. PC sürümünün hangi dijital mağazalarda ve hangi fiyatla satılacağına dair ise ne Rockstar bir açıklama yaptı ne de GamesBeat’in haberinde bir bilgi yer alıyor.

GamesBeat’in kaynakları doğru çıkarsa Türkiye’deki PC oyuncuları GTA 6’ya konsol oyuncularından yaklaşık dört ay sonra kavuşabilecek. Oyunun PC’deki Türkiye fiyatı ise ancak Rockstar sürümü resmen duyurduğunda netleşecek.