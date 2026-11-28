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Alinea Analytics'in tahminine göre GTA 6, 19 Kasım'daki çıkışından sonraki ilk haftada 53 milyon kopya sattı.

Satışların yüzde 75,7'si PS5'ten geldi, oyunun bir haftalık geliri yaklaşık 4,7 milyar doları buldu.

Take-Two ilk haftaya ait resmi bir rakam açıklamadı, şirketin paylaştığı son veri ilk gündeki 3,79 milyar dolarlık satıştı.

GTA 6’nın piyasadaki ilk haftasına ait satış tahminleri geldi. Oyun pazarını izleyen araştırma şirketi Alinea Analytics’e göre GTA 6, 19 Kasım’daki çıkışından bu yana bir haftada 53 milyon kopya sattı ve yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir elde etti. Satışların yüzde 75,7’si PlayStation 5’ten geldi.

Rakamlar Rockstar Games’ten değil, şirketin kendi tahminlerinden geliyor. Rockstar ve ana şirketi Take-Two Interactive ilk haftaya ait resmi bir satış rakamı paylaşmadı. Şirketin şimdiye kadar açıkladığı tek veri, oyunun çıkıştan önce 32,5 milyon kopya sattığı ve ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış yaptığı bilgisiydi.

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GTA 6 bir haftada kaç kopya sattı?

Alinea Analytics’in 27 Kasım’da yayımladığı analize göre 53 milyon kopyanın yaklaşık 40 milyonu PS5’te, 13 milyonu ise Xbox Series X|S’te satıldı. Şirket, 23 Kasım’da yaptığı ilk değerlendirmede oyunun hafta sonu bitmeden 44,9 milyon kopyaya ulaştığını hesaplamıştı. Buna göre GTA 6, ilk hafta sonundan sonraki dört günde de 8 milyonu aşkın kopya sattı.

Gelir tarafında PS5’in payı biraz daha yüksek. Alinea, 4,7 milyar dolarlık gelirin yüzde 76,1’inin PS5’ten geldiğini ve bu farkın bölgelere göre değişen fiyatlardan kaynaklandığını belirtiyor. Ülke dağılımında ise ABD öne çıkıyor. PS5’te satılan GTA 6 kopyalarının yüzde 33,5’i ABD’deki oyunculara ait.

Xbox’ın payı her gün biraz daha düşüyor

Alinea’nın verilerine göre Xbox’ın toplam satışlardaki payı çıkıştan bu yana istikrarlı biçimde geriliyor. 21 Kasım’da yüzde 25,8 olan pay, 22 Kasım’da yüzde 25,2’ye, 27 Kasım itibarıyla da yüzde 24,3’e indi. Şirket bunu PS5’in daha yaygın konsol olmasına ve Sony’nin Rockstar ile yaptığı “en iyi PlayStation’da oynanır” sloganlı ortak pazarlama anlaşmasına bağlıyor.

Şirketin yorumuna göre PlayStation tarafında, oyunu çevresinden duyup ya da sosyal medyada gördükten sonra satın alan daha geniş bir sıradan oyuncu kitlesi var. Bu yüzden PS5’teki satış eğrisi Xbox’a göre daha yavaş düzleşiyor.

Oyuncular GTA 6’da kaç saat geçirdi?

Satış rakamlarının yanında oynanma süreleri de dikkat çekiyor. Alinea’ya göre yaklaşık 7 milyon oyuncu bir haftada GTA 6’da 50 saati aştı, 100 saatin üzerine çıkanların sayısı ise 250 bin civarında. Şirket 24 Kasım’da 50 saati geçen oyuncu sayısını yaklaşık 1 milyon olarak açıklamıştı.

Sony’nin kendi verileri de oyunun ne kadar yoğun oynandığını gösteriyor. Şirket, GTA 6’nın ilk üç gününde 39 milyon oyuncuya ulaşarak PlayStation tarihinin en büyük çıkışı olduğunu duyurmuştu.

Diğer oyunların satışları düştü

GTA 6’nın etkisi PlayStation’daki diğer oyunlarda da görüldü. Alinea, 007 First Light, Ghost of Yotei ve Resident Evil Requiem gibi 11 tek oyunculu oyunun 19-25 Kasım haftasındaki PlayStation gelirinin yüzde 24 düşerek 19,8 milyon dolardan 15 milyon dolara indiğini hesapladı. Şirket bu düşüşün bir kısmının yeni oyunların zamanla azalan doğal satış eğrisinden kaynaklandığını da not ediyor.

Buna karşın yeni PS5 alan oyuncuların ilk tercihleri arasında yer alan bazı oyunlar kazançlı çıktı. Gran Turismo 7’nin geliri aynı haftada yüzde 86 artarak 1 milyon dolardan 1,9 milyon dolara yükseldi. Oyunun bu dönemdeki satışlarının yaklaşık yüzde 92’si PS5’te gerçekleşti. Alinea bunu, GTA 6 için PS5 alan oyuncuların yanına bir oyun daha almasına bağlıyor.

Yeni konsol alımlarındaki artış Türkiye’de de görülmüştü. Hepsiburada’nın verilerine göre 9-18 Kasım döneminde oyun konsolu satışları önceki on güne kıyasla yüzde 88 artmıştı. Alinea’nın ülke listesinde ise Türkiye’ye ait bir rakam yer almıyor.