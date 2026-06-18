Roblox Türkiye’de açıldı mı? 680 günlük erişim engeli sona erdi

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Roblox Türkiye erişim engeli resmen kaldırıldı.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin getirdiği kısıtlama, yapılan hukuki itirazların olumlu sonuçlanmasıyla sona erdi.

İnternet servis sağlayıcılarının sistemlerini kademeli olarak güncellemesiyle beraber oyunseverler platforma VPN kullanmadan ulaşmaya başladı.

Popüler online oyun platformu Roblox uzun süren erişim engeli yasağının ardından nihayet Türkiye’de yeniden hizmet vermeye başladı. Platformun resmi internet sitesi ve mobil uygulamasının kapıları tekrardan ülkemizdeki kullanıcılara açıldı.

Türkiye’de Roblox erişim engeli 680 gündür devam ediyordu. Nihayet bu yasağın kalkmasıyla birlikte internet servis sağlayıcılarının DNS ve IP yönlendirme sistemleri güncellendi. Böylelikle ülkemizdeki oyunseverler artık bir VPN bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan platforma erişim sağlayabilmeye başladı.

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Roblox erişim engeli resmen kaldırıldı

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde çocukların güvenliğine ilişkin iddialar ve içerik zafiyetleri gerekçesiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellenmişti. Şirket, Türkiye’deki yasal mevzuatlara uyum sağlamak ve yerel otoritelerin taleplerini karşılamak adına kapsamlı bir hukuki süreç yürütmüştü.

Roblox ekibinin yerel mahkemelere yaptığı resmi itirazlar kabul edildi. Bununla birlikte nihayet kısıtlama kararı hükümsüz kaldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesindeki resmi sorgulama ekranında yer alan kısıtlamanın devam ettiği görülse de bu durumun yakında düzeltileceği tahmin ediliyor. Platforma erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Roblox, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde devam eden hukuki sorunları aşabilmek adına teknik altyapısında önemli değişiklikler sunuyor. Şirket, çocukların güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi iyileştirmeyle karşımıza çıkıyor.

Mustafa Sarıgül’den açıklama

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Roblox’un açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Roblox açıldı, yüzler güldü! Dörtyol’da dondurmalar benden, çocuklar sizden. Hepinizi bekliyorum.”

Discord için de benzer bir karar bekleniyor

Roblox’un yanı sıra Discord platformu için de erişim engeli tedbirinin çok yakında kaldırılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söylemişti:

“Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye’nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar. Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.”

Son olarak bugün Threads uygulamasına erişim engelinin kaldırıldığını da hatırlatalım. Instagram’a ait mikroblog platformu 2 yıl sonra yeniden Türkiye’de faaliyete açıldı.