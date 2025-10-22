Redmi Turbo 5 rekor 9.000 mAh pil ömrü ile gelebilir

Redmi Turbo 5'in beklenenden erken bir şekilde Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Orta-üst segment akıllı telefonda yeni Dimensity 8500 Ultra çipi yer alacak.

Cihazın pil kapasitesinin 7.000 mAh'ı aşacağı, hatta bazı iddialara göre 9.000 mAh seviyesinde olabileceği söyleniyor.

Bununla birlikte cihazın 100W ultra hızlı şarj desteğine sahip olacağı aktarılıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni orta seviye canavarı Redmi Turbo 5 ile ilgili önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Merakla beklenen cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayacak. Gelen son raporlar, markanın rekabet avantajı nedeniyle lansman planlarını öne çektiğine işaret ediyor.

Smart Pikachu’nun Weibo’dan paylaştığı detaylara göre cihaz, selefi Redmi Turbo 4‘e kıyasla önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Sade ama şık bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, devasa pil kapasitesi ve hızlı şarj gücüyle Kasım ayında piyasaya sunulacak.

Lansman tarihi öne çekildi

Normal şartlarda cihazın 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat Xiaomi’nin lansman stratejisinde değişikliğe gittiği söyleniyor. Güncel raporlara göre Redmi Turbo 5 modeli Kasım ayında resmi olarak duyurulacak.

Öte yandan “Turbo” serisinin global pazarda farklı bir şekilde isimlendirildiğini belirtmekte fayda var. Örneğin Redmi Turbo 4 modeli küresel arenaya POCO X7 Pro adıyla gelmişti. Yeni modelin de benzer bir şekilde globalde POCO X8 Pro adını alabileceği düşünülüyor.

Redmi Turbo 5’in özellikleri ortaya çıktı

Redmi’nin orta-üst segmente hitap edecek telefonu, yeni bir MediaTek çipiyle donatılacak. Söylentilere göre bu işlemci Dimensity 8500 Ultra olacak. Böylelikle cihaz, yüksek performanslı bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Redmi Turbo 5 modelinin yapısal olarak sade bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda cihaza önceki nesle göre daha kaliteli bir görünüm ve his kazandıracak dokunuşlar eklenecek. Daha fazla dayanıklılık için metal bir orta çerçeve sunulacak.

Cihaz ayrıca güvenlik odaklı önemli bir özelliği de bünyesinde barındıracak. Telefonun ekran içi ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.

Redmi Turbo 5’te yer alacak bir diğer önemli yükseltme ise önceki modelden daha büyük bir kapasiteye sahip olan pil ömrü olacak. Gelen son raporlar, bataryanın 7.000 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip olduğuna işaret ediyor. Hatta bazı sızıntılar belki de ütopik bir şekilde 9.000 mAh pilden bahsediyor.

Bununla birlikte cihazın 100W ultra hızlı şarjla destekleneceği aktarılıyor. Telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip düz bir 1,5K LTPS OLED panel ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda “tam su geçirmezlik” sunacağı belirtiliyor. Toz ve suya karşı IP68/IP69 sertifikası bulunacağı vurgulanıyor.