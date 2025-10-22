Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Redmi Turbo 5 rekor 9.000 mAh pil ömrü ile gelebilir

    Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen orta-üst segment Redmi Turbo 5, Dimensity 8500 Ultra işlemci ve dev bataryasıyla dikkat çekecek.
    Redmi Turbo 5
    • Redmi Turbo 5'in beklenenden erken bir şekilde Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    • Orta-üst segment akıllı telefonda yeni Dimensity 8500 Ultra çipi yer alacak.
    • Cihazın pil kapasitesinin 7.000 mAh'ı aşacağı, hatta bazı iddialara göre 9.000 mAh seviyesinde olabileceği söyleniyor.
    • Bununla birlikte cihazın 100W ultra hızlı şarj desteğine sahip olacağı aktarılıyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni orta seviye canavarı Redmi Turbo 5 ile ilgili önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Merakla beklenen cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayacak. Gelen son raporlar, markanın rekabet avantajı nedeniyle lansman planlarını öne çektiğine işaret ediyor.

    Smart Pikachu’nun Weibo’dan paylaştığı detaylara göre cihaz, selefi Redmi Turbo 4‘e kıyasla önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Sade ama şık bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, devasa pil kapasitesi ve hızlı şarj gücüyle Kasım ayında piyasaya sunulacak.

    Lansman tarihi öne çekildi

    Normal şartlarda cihazın 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat Xiaomi’nin lansman stratejisinde değişikliğe gittiği söyleniyor. Güncel raporlara göre Redmi Turbo 5 modeli Kasım ayında resmi olarak duyurulacak.

    Redmi Turbo 5

    Öte yandan “Turbo” serisinin global pazarda farklı bir şekilde isimlendirildiğini belirtmekte fayda var. Örneğin Redmi Turbo 4 modeli küresel arenaya POCO X7 Pro adıyla gelmişti. Yeni modelin de benzer bir şekilde globalde POCO X8 Pro adını alabileceği düşünülüyor.

    Redmi Turbo 5’in özellikleri ortaya çıktı

    Redmi’nin orta-üst segmente hitap edecek telefonu, yeni bir MediaTek çipiyle donatılacak. Söylentilere göre bu işlemci Dimensity 8500 Ultra olacak. Böylelikle cihaz, yüksek performanslı bir mobil deneyime kapı aralayacak.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Redmi Turbo 5 modelinin yapısal olarak sade bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda cihaza önceki nesle göre daha kaliteli bir görünüm ve his kazandıracak dokunuşlar eklenecek. Daha fazla dayanıklılık için metal bir orta çerçeve sunulacak.

    Redmi Turbo 5

    Cihaz ayrıca güvenlik odaklı önemli bir özelliği de bünyesinde barındıracak. Telefonun ekran içi ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.

    Redmi Turbo 5’te yer alacak bir diğer önemli yükseltme ise önceki modelden daha büyük bir kapasiteye sahip olan pil ömrü olacak. Gelen son raporlar, bataryanın 7.000 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip olduğuna işaret ediyor. Hatta bazı sızıntılar belki de ütopik bir şekilde 9.000 mAh pilden bahsediyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Bununla birlikte cihazın 100W ultra hızlı şarjla destekleneceği aktarılıyor. Telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip düz bir 1,5K LTPS OLED panel ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda “tam su geçirmezlik” sunacağı belirtiliyor. Toz ve suya karşı IP68/IP69 sertifikası bulunacağı vurgulanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.