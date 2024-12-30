Performans canavarı POCO X7 ve X7 Pro için Türkiye onayı geldi

Performans canavarı POCO X7 ve POCO X7 Pro modelleri için Türkiye pazarı müjdesi geldi.

Ülkemizde de raflara gelecek POCO X7 serisi modelleri 9 Ocak'ta piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen modellerin teknik özellikleri ve tasarımı netleşti.

Yeni POCO X7 ve POCO X7 Pro akıllı telefonları hakkında çok sayıda söylenti ortaya çıkıyor. POCO X7’nin Redmi Note 14 Pro‘nun yeniden markalanmış bir versiyonu olması, fakat ondan biraz daha küçük bir bataryaya sahip olması bekleniyor. POCO X7 Pro’nun ise küresel pazar için Redmi Turbo 4 olarak duyurulacağı vurgulanıyor.

POCO Türkiye resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda yeni performans canavarı telefon modelleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre POCO X7 serisi modellerinin Türkiye pazarında satılacağı resmi olarak doğrulanmış oldu. Merakla beklenen fiyat-performans telefonları için artık geri sayım başladı.

POCO X7 ve X7 Pro ne zaman Türkiye pazarına gelecek?

POCO Türkiye tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan açıklamaya göre POCO X7 serisi modelleri 9 Ocak 2025 tarihinde saat 15:00’te global çevrimiçi lansmanda piyasaya çıkacak. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihazlar şimdiden geniş büyük bir merak toplamış görünüyor.

“Tam hız ileri” sloganıyla gelen POCO X7 serisi online lansman etkinliğiyle mi.com üzerinden karşımıza çıkacak. “Alışılmışa meyan okumaya hazır olun” açıklamasıyla duyurulan seri, daha gelişmiş olan POCO X7 Pro modelini “Şampiyonu selamla” sloganı ile karşılıyor. Şirket cihazla ilgili “Şampiyonların çağı başlıyor. Zirveye hükmetmeye hazır mısınız?” ifadelerine yer veriyor.

POCO X7 serisinin tasarımı ve özellikleri

Ortaya çıkan detaylara göre POCO X7 Pro 5G, tamamı iki tonlu tasarımla karakterize edilen üç renkte satışa sunulacak. Kare kenarlı düz arka kısım, iki sensör ve bir LED flaş içeren kompakt bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor.

POCO X7 Pro, küresel pazarda Mali-G720 MC6 GPU tarafından desteklenen, 3,25 GHz’e kadar frekansa sahip MediaTek Dimensity 8400 Ultra yonga setini entegre eden ilk akıllı telefon olacak. 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı ile karşımıza çıkacak.

6,67 inçlik AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunan 1,5K çözünürlük (2712×1220 piksel), HDR10+ desteği, 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık sunacak. Aynı zamanda cihazda su geçirmezliği ifade eden IP68 sertifikası da yer alacak

f/1,5 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör ile gelecek cihaz, 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP ön kamera ile sunulacak. Modelde 90W hızlı şarj özelliğine sahip 6000 mAh batarya yer alacak. Diğer özellikler arasında ekranın altına entegre parmak izi sensörü, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve HyperOS 2 yer alması bekleniyor.

POCO X7 5G ise 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili bellekle birleştirilmiş MediaTek Dimensity 7300 Ultra yonga seti tarafından desteklenecek. Xiaomi’nin sanal RAM desteği sayesinde bu 24 GB’a kadar genişletilebilecek. Cihazda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekran bulunacak.

20 MP selfie kamerasına sahip olacak model, arka tarafında ise OIS’li 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensör ile karşımıza çıkacak. Fotoğrafları optimize etmek veya istenmeyen öğeleri kaldırmak için AI Image Expansion, AI Film ve AI Erase Pro gibi yapay zeka tabanlı araçlar yer alacak.

5.110 mAh batarya ile gelecek modelde 45W hızlı şarj yer alcak. Diğer özellikler arasında toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, Gorilla Glass Victus 2 ile ekran koruması ve görsel yorgunluğu azaltmaya yönelik TUV Rheinland sertifikası bulunacak.