Redmi Note 12 serisi küresel pazar için duyuruldu

Redmi Note 12 serisi bugün resmen küresel pazar için duyuruldu. Heyecan verici tasarımlar ve üst düzey teknik özelliklere sahip olan akıllı telefon ailesi, Çin versiyonlarına göre birtakım değişiklikler içeriyor. 200 MP ana kamera gibi farklılıklar, son derece rekabetli bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin üç yeni akıllı telefon modeli, Redmi Note 12 5G haricinde, Çin’deki varyantları ile neredeyse birebir aynı bir tasarıma sahip. Temel cihazın küresel sürümünde, iki yerine üçlü arka kamera modülü karşımıza çıkıyor. Bunun dışında sürümler arasında büyük bir değişiklik bulunmuyor.

6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan Redmi Note 12 serisi; 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, Dolby Vision, WideVine L1 desteği içeriyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP53 sertifikası yer alıyor. Standart sürümde Qualcomm imzalı Snapdragon 4 Gen 1 işlemci yer alırken; diğer iki modelde ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1080 işlemciye alan açılıyor.

Redmi Note 12 5G özellikleri

Ekran : 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

: 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 RAM kapasitesi : 4 GB ve 6 GB

: 4 GB ve 6 GB Dahili depolama alanı : 128 GB

: 128 GB Ön kamera : 13 MP selfie kamerası

: 13 MP selfie kamerası Arka kamera : 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı : 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı

: 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı Pil : 5.000 mAh pil kapasitesi ve 33 watt hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi ve 33 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 12 Pro 5G özellikleri

Ekran : 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

: 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 RAM kapasitesi : 6 GB, 8 GB ve 12 GB

: 6 GB, 8 GB ve 12 GB Dahili depolama alanı : 128 GB ve 256 GB

: 128 GB ve 256 GB Ön kamera : 16 MP selfie kamerası

: 16 MP selfie kamerası Arka kamera : 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı : 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı

: 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı Pil : 5.000 mAh pil kapasitesi ve 67 watt hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi ve 67 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 12 Pro Plus 5G özellikleri

Ekran : 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

: 6,67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 RAM kapasitesi : 8 GB ve 12 GB

: 8 GB ve 12 GB Dahili depolama alanı : 128 GB ve 256 GB

: 128 GB ve 256 GB Ön kamera : 16 MP selfie kamerası

: 16 MP selfie kamerası Arka kamera : 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı : 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı

: 5G bağlantısı, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve yan tarafta parmak izi tarayıcı Pil : 5.000 mAh pil kapasitesi ve 120 watt hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi ve 120 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 12 serisi fiyatları belli oldu

Şu anda Hindistan’da ön siparişe açılan Redmi Note 12 serisi, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Türkiye pazarını da boş geçmeyecek olan cihazlar, aşağıdaki fiyatlarla listelenecek:

Redmi Note 12 5G

4 GB + 128 GB – ₹16.499 (vergiler hariç yaklaşık 3 bin 700 TL)

6 GB + 128 GB – ₹18.499 (vergiler hariç yaklaşık 4 bin 200 TL)

Redmi Note 12 Pro

6GB RAM + 128GB – ₹¥21.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin TL)

8 GB RAM + 128 GB – ₹23.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 400 TL)

12 GB RAM + 256 GB – ₹¥24.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 600 TL)

Redmi Note 12 Pro Plus