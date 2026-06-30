Redmi K90 Ultra resmen tanıtıldı: 8.550 mAh pil ve 165Hz ekran

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Fiyat-performans dostu Redmi K90 Ultra resmen tanıtıldı.

Cihaz, yoğun oyun seanslarında ısınma problemini önlemek adına özel bir soğutma fanıyla geliyor.

8.550 mAh pil kapasitesine sahip telefon, 165Hz yenileme hızına sahip ekranla donatılıyor.

Xiaomi’nin yeni fiyat-performans canavarı Redmi K90 Ultra bugün resmen tanıtıldı. Mobil oyuncular için üst düzey bir deneyim vaat eden cihaz, devasa batarya kapasitesi ve gelişmiş ekran yetenekleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Üst düzey bir dayanıklılık ortaya koyan yeni Redmi modeli, soğutmaya yardımcı olmak için dahili olarak yerleştirilmiş 18,1 mm’lik bir fanla karşımıza çıkıyor. Şirket, böylece cihazın 100 saniyede sıcaklığı 10 dereceye kadar düşürebildiğini ve yaklaşık 32 dB gibi düşük bir gürültü seviyesinde çalıştığını vurguluyor.

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Redmi K90 Ultra özellikleri

Boyut: 162,9 x 77,9 x 8,18 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,83 inç OLED ekran, 165 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama (UFS 4.1)

Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IP68/IP69 sertifikaları ve aktif soğutma sistemi

Batarya kapasitesi: 100W şarj destekli 8.550 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü

GSMArena’dan gelen bilgilere göre Redmi’nin yeni telefonu 1.5K çözünürlük ve 165 Hz’e kadar değişken yenileme hızı sunan 6,83 inçlik düz OLED ekranla geliyor.

Bu panel ayrıca 3.500 nit tepe parlaklığına ve entegre ultrasonik parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Xiaomi’nin iddiasına göre 40’tan fazla oyun, doğal 165 fps hızında çalışacak şekilde optimize ediliyor.

Redmi K90 Ultra en zorlu oyunlarda en iyi performansı garanti etmek adına Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. Telefonda 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor.

Kamera yetenekleriyle de dikkatleri üzerine çeken model, 50 MP ana sensörle donatılıyor. Aynı zamanda 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lense yer veriliyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

100W hızlı şarj desteğine sahip olan yeni Redmi telefonu, 8.550 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Cihazda 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri sunuluyor. Model ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle çalışıyor.

Redmi K90 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Redmi K90 Ultra modeli 2.799 CNY (yaklaşık 19.000 TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor.