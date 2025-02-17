Redmi K80 Ultra özellikleri sızdı: Yılın en iddialı telefonlarından biri olacak

Redmi K80 Ultra'nın yüksek performanslı Dimensity 9400+ yonga setiyle geleceği söyleniyor.

İddialara göre cihaz, 7.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapacak.

Redmi K80 Ultra'nın bu yılın ikinci çeyreğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Ortaya çıkan son raporlar, geçtiğimiz yılın Kasım ayında duyurulan Redmi K80 serisinin yakında piyasaya sürülecek üçüncü üyesini ile ilgili beklentileri yükseltiyor. Merakla beklenen Redmi K80 Ultra modelinin temel özellikleri hakkında bizlere önemli ipuçları sunuluyor.

Serinin en gelişmiş modeli olarak raflarda boy göstermeye hazırlanan bu cihaz, Redmi K80 ve K80 Pro‘nun önüne geçecek. Performans ve pil ömrü açısından önemli geliştirmelere ev sahipliği yapması beklenen model, 2025 yılının ortalarında resmi olarak piyasaya sunulacak.

Redmi’nin amiral gemisi telefonu Dimensity 9400+ ile geliyor

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre Redmi K80 Ultra modeli iddialı özellikleri ile adından söz ettirecek. Merakla beklenen cihazın MediaTek’in Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. TSMC’nin 3nm üretim süreci üzerine inşa edilen yonga seti, gelişmiş ikinci nesil büyük çekirdek mimarisini benimsiyor.

3.62 GHz saat hızına sahip ana Cortex-X925 çekirdeğinin yanında performans için üç Cortex-X4 çekirdeği ve verimlilik için dört Cortex-A720 çekirdeği yer alıyor. 12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU üst düzey görsel deneyim için PC sınıfı ışın izleme ve uyarlanabilir işleme gibi gelişmiş teknolojileri destekliyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400+ yonga setinin güç ve gelişmiş enerji verimliliği arasında bir denge sunacağı söyleniyor. Bu çipin Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisine doğrudan rakip olması bekleniyor.

Redmi K80 Ultra özellikleri ortaya çıktı

Redmi K80 Ultra’nın en ilgi çekici özelliklerinden biri de 7.000 mAh üzerindeki pil kapasitesi olacak. Bu da cihazı Redmi K serisinin şimdiye kadarki en büyük pil ömrüne sahip modeli haline getirecek. Ayrıca telefonda 100W kablolu hızlı şarj desteği de bulunacak.

Cihazın ekranı ultra ince çerçevelere sahip 1.5K OLED düz panel ile gelecek. Zarafet ile güvenliği bir araya getiren ultrasonik parmak izi tanıma özelliği yer alacak. Ayrıca daha premium bir görünüm için metal bir çerçeveler sunulacak.

Redmi K80 Ultra’nın fiyatı hakkında da çeşitli söylentiler mevcut. Cihazın Çin pazarında 2.599 CNY (yaklaşık 330 Euro) başlangıç fiyatıyla raflara geleceği söyleniyor.

Şirketin geçmişteki Redmi K70 Ultra ve Redmi K60 Ultra gibi seleflerine benzer bir fiyat politikası sürdüreceği iddia ediliyor. Merakla beklenen modelin 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.