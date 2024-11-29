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    Redmi K80 serisi kısa sürede satış rekoru kırdı

    Orta-üst segment pazara hitap eden performans canavarı Redmi K80 serisi kısa sürede büyük bir satış rekoru kırmayı başardı.
    Redmi K80
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    • Performans canavarı Redmi K80 ve K80 Pro kısa sürede satış rekoru kırdı.
    • Seri 24 saatte 660 bin satış bandını geride bıraktı.

    Kısa süre önce piyasaya çıkan Redmi K80 serisi büyük bir satış başarısı gösterdi. K80 ve K80 Pro modellerinden oluşan akıllı telefon ailesi, lansmanından sadece 24 saat sonra 660 bin adedi aşan satış hacmiyle akıllı telefon pazarında etkileyici bir kilometre taşı oluşturdu.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ulaşmış olduğu bu başarı yalnızca markanın artan popülaritesini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin rekabetçi fiyatlarla üst düzey cihazlar segmentindeki konumunu da güçlendiriyor. İşte detaylar…

    Redmi K80 serisi rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor

    Çinli kaynaklara göre yeni Redmi modellerinin elde ettiği bu başarı, daha fazla kullanıcının kaliteden ödün vermeden en son teknolojiye erişmesine olanak tanıyan birinci sınıf özellikler ile rakiplerine göre rekabetçi fiyatlar sunan stratejik bir kombinasyonuna dayanıyor.

    Özellikle de serinin “Pro” modeli, geleneksel olarak daha pahalı akıllı telefonlar için ayrılmış bileşenlerin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Fiyatına göre son derece kaliteli özelliklere ev sahipliği yapan model, kendi segmentinin en dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

    Redmi K80
    Görsel: Redmi

    Öte yandan Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesinin başarısı yalnızca satış rakamlarıyla da sınırlı değil. Xiaomi’nin gerçekleştirmiş olduğu bu lansman, orta-üst sınıf bir akıllı telefondan beklenebilecekler konusunda da tüketiciler adına yeni bir standart belirliyor.

    Redmi K80 teknik özellikleri

    • Boyutlar: 160,26 × 74,95 × 8,12 mm
    • Ağırlık: 209 gram
    • Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • GPU: Adreno 750 GPU
    • RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC
    • Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.550 mAh pil
    • İşletim sistemi: HyperOS 2.0

    Redmi K80 Pro teknik özellikleri

    • Boyutlar: 160,26 × 74,95 × 8,39 mm
    • Ağırlık: 209 gram
    • Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • GPU: Adreno 830 GPU
    • RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör, 32 MP ultra geniş sensör, 2,5x optik yakınlaştırma ve makro işlevli 50 MP telefoto sensör
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC
    • Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.550 mAh pil
    • İşletim sistemi: HyperOS 2.0

    Peki siz Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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