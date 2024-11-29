Redmi K80 serisi kısa sürede satış rekoru kırdı

Performans canavarı Redmi K80 ve K80 Pro kısa sürede satış rekoru kırdı.

Seri 24 saatte 660 bin satış bandını geride bıraktı.

Kısa süre önce piyasaya çıkan Redmi K80 serisi büyük bir satış başarısı gösterdi. K80 ve K80 Pro modellerinden oluşan akıllı telefon ailesi, lansmanından sadece 24 saat sonra 660 bin adedi aşan satış hacmiyle akıllı telefon pazarında etkileyici bir kilometre taşı oluşturdu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ulaşmış olduğu bu başarı yalnızca markanın artan popülaritesini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin rekabetçi fiyatlarla üst düzey cihazlar segmentindeki konumunu da güçlendiriyor. İşte detaylar…

Redmi K80 serisi rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor

Çinli kaynaklara göre yeni Redmi modellerinin elde ettiği bu başarı, daha fazla kullanıcının kaliteden ödün vermeden en son teknolojiye erişmesine olanak tanıyan birinci sınıf özellikler ile rakiplerine göre rekabetçi fiyatlar sunan stratejik bir kombinasyonuna dayanıyor.

Özellikle de serinin “Pro” modeli, geleneksel olarak daha pahalı akıllı telefonlar için ayrılmış bileşenlerin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Fiyatına göre son derece kaliteli özelliklere ev sahipliği yapan model, kendi segmentinin en dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesinin başarısı yalnızca satış rakamlarıyla da sınırlı değil. Xiaomi’nin gerçekleştirmiş olduğu bu lansman, orta-üst sınıf bir akıllı telefondan beklenebilecekler konusunda da tüketiciler adına yeni bir standart belirliyor.

Redmi K80 teknik özellikleri

Boyutlar: 160,26 × 74,95 × 8,12 mm

160,26 × 74,95 × 8,12 mm Ağırlık: 209 gram

209 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750 GPU

Adreno 750 GPU RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör

50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.550 mAh pil

90W şarjlı 6.550 mAh pil İşletim sistemi: HyperOS 2.0

Redmi K80 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 160,26 × 74,95 × 8,39 mm

160,26 × 74,95 × 8,39 mm Ağırlık: 209 gram

209 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830 GPU

Adreno 830 GPU RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 32 MP ultra geniş sensör, 2,5x optik yakınlaştırma ve makro işlevli 50 MP telefoto sensör

50 MP ana sensör, 32 MP ultra geniş sensör, 2,5x optik yakınlaştırma ve makro işlevli 50 MP telefoto sensör Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE ve NFC Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.550 mAh pil

90W şarjlı 6.550 mAh pil İşletim sistemi: HyperOS 2.0

Peki siz Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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