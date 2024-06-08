Realme hızlı şarj konusunda uçacak! 300W test ediliyor

Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri olan hızlı şarj gücü, günümüzde pek çok tüketicinin gözden kaçırmadığı kritik bir unsur haline geldi. Akıllı telefonların her geçen gün daha fazla kullanılmaya ihtiyaç duyulduğu şu günlerde insanlar prize bağlı bir hayat sürmek istemiyor. Bu bakış açısıyla düşünen Realme de etkileyici bir çözümle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Hızlı şarj alanında uzun süredir yenilikçi bir marka olarak anılan Realme, yine dikkat yaratacak bir işe girişiyor. YouTube’da teknoloji kanalı TheTechChap’in Realme küresel pazarlama sorumlusu Francis Wong ile yaptığı röportajda, şirketin 300W hızlı şarj teknolojisini test ettiği doğrulandı. Şirketin attığı bu adım, markanın Redmi ile bu pazarda sert bir rekabete gireceğinin ipuçlarını verdi.

Realme hızlı şarj teknolojilerinde her geçen yıl bir adım öteye uzanıyor

Realme son yıllarda hızlı şarj alanında istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Her yıl bu alana yönelik bir öncekinden daha başarılı ve yenilikçi bir teknolojiye imzasını atan şirket, 2021 yılında 4.300 mAh pili yalnızca 33 dakika gibi kısa bir sürede şarj etme yeteneğine sahip olan 65W DartCharge ile dikkat yaratmıştı. Sonraki sene Realme GT Neo 3 modelinde karşımıza çıkan 150W şarj, kullanıcıların 5 dakika içinde yüzde 0’dan yüzde 50’ye dolum yapabilmelerine olanak tanıdı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Realme GT Neo 5 ise yine markanın bu alandaki istikrarını büyütmeye yardımcı oldu. Cihazda yer alan 240W hızlı şarj gücü, kullanıcıların yalnızca 10 dakika gibi kısacık bir sürede cihazlarını şarj etmelerine imkan tanıdı. Şimdiyse şirket gözünü daha da yükseğe çizerek 300W hızlı şarjla karşılaşmamız için çalışıyor.

Realme’nin 300W hızlı şarj teknolojisi ile ilgili şimdilik bilgiler oldukça sınırlı durumda. Yapılan röportajda maalesef ki tam şarj süresi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Öte yandan şirketin bu teknolojiyi ne zaman karşımıza çıkaracağı da belirtilmedi.

Realme her ne kadar 300W hızlı şarj teknolojisini yeni test etmeye başlamış olsa da şirketin bu alanda önemli rakiplerinden biri olan Redmi’nin bu sefer daha erken davrandığı biliniyor. Redmi geçtiğimiz aylarda 300W hızlı şarjı test etmeye başlamıştı. İlk testlerden gelen sonuçlar, sadece 3 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye ve 5 dakikada tam şarj sağlandığını gösterdi.