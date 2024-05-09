Realme GT Neo 6 iddialı özellikleri ile çıktı! İşte fiyatı

Realme GT Neo 6 resmen tanıtıldı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan yeni Realme telefonu piyasaya sunuldu. Çin pazarında gerçekleştirilen lansman etkinliğinde duyurulan cihaz, performans canavarı donanımı ve rekabetçi fiyatıyla henüz ilk günden dikkatleri üzerinde topladı.

Realme’nin yeni telefonu, şirketin bu yılın Nisan ayında tanıttığı Realme GT Neo 6 SE’nin daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor. Önceki modelde yer alan Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setinin yerini Snapdragon 8s Gen 3 alıyor ve çok daha gelişmiş bir performans sağlanıyor.

Realme GT Neo 6 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C, kızılötesi ve IP65 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C, kızılötesi ve IP65 sertifikası Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Etkileyici bir performansa kapı aralayan Realme modelinde HDR için maksimum 6.000 nit parlaklık vaat eden 6,78 inç OLED ekran bulunuyor. 0,5 ila 120 Hz arası değişken bir yenileme hızına sahip 8T LTPO ekranla karşımıza çıkan cihazda 2.160 Hz PWM sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra model, Greenfield AI korumasına sahip ilk cihaz olarak da öne çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların görsel yorgunluğunu yapay zeka yardımıyla otomatik bir şekilde tespite ederek ekran parametrelerini optimize ediyor.

16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan Realme GT Neo 6 her türlü zorlu senaryoda başarılı bir performans sunan ve gelişmiş bir soğutma sistemine ev sahipliği yapan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle çalışıyor. Daha önce bu işlemciyi Xiaomi Civi 4 Pro ve Redmi Turbo 3 gibi modellerde de gördüğümüzü hatırlatmakta yarar var.

Üst düzey bir performans vaat eden cihaz, AI Burning Mode moduyla maksimum performansa ulaşıyor. Öte yandan cihazda kullanıcıların CPU ve GPU frekanslarını özelleştirmesine imkan sağlayan Geek Performance Panel 2.0 desteği de yer alıyor. Cihazın performansına ilişkin bazı detaylar paylaşan şirket, Genshin Impact oyununda 1,5K doğal çözünürlük destekleyen gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor. Bununla birlikte Honor of Kings gibi oyunlarda görüntü kalitesi otomatik olarak optimize ediliyor.

50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı lensle gelen cihazda 32 MP Sony IMX615 selfie kamerası bulunuyor. 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil sunan model, yalnızca 10 dakika gibi kısa bir sürede sıfırdan yüzde 50’ye kadar şarj dolumu vadediyor.

Realme GT Neo 6 fiyatı

Mor, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle Çin’de satışa sunulan Realme GT Neo 6’nın satış fiyatı açıklandı. Cihaz 2.099 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 9 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.