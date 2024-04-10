Snapdragon 8s Gen 3 çipli Redmi Turbo 3 piyasaya çıktı

birçok sızıntı haberiyle gündeme gelenÇinli teknoloji devi Xiaomi yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıktı. Uzun süredir beklenen ve Redmi Turbo 3 cihazı etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Şirketin yeni Turbo serisinin ilk modeli olarak lanse edilen ürün, uygun fiyat etiketiyle rekabetçi bir seçenek olarak raflarda boy gösterecek.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak yeni Redmi modeli Qualcomm tarafından geliştirilen yeni Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alacak. 50 MP ana kamerayla gelen model, 90 watt hızlı şarj performansı sunacak. İşte Redmi Turbo 3’ün teknik özellikleri ve fiyatı…

Redmi Turbo 3 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C ve IP64 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C ve IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Redmi’nin yeni modeli 6,67 inç OLED ekranla gelişmiş bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor. 1,5K çözünürlük kalitesine sahip olan cihazda 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performansa ulaşılıyor. Entegre parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapan telefonda 2.400 nit tepe parlaklık bulunuyor.

Redmi Turbo 3 cihazında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti yer alıyor. 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alan cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi taşınıyor. 5G bağlantı desteğiyle gelen üründe Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 ve NFC destekleri bulunuyor.

Aşırı ısınma problemini önlemek adına geniş bir soğutma alanı sunan model, 90 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS kullanıcı arayüzüyle çalışan model, birbirinden ilgi çekici yerleşik yapay zeka özellikleri barındırıyor. Bunlar arasında canlı altyazı, AI tabanlı metin özeti çıkarma ve telefona dokunmadan hareket kontrolü gibi fonksiyonlar bulunuyor.

Mobil fotoğrafçıları da unutmayan şirket, optik görüntü destekleme (OIS) özelliğine sahip olan 50 MP Sony LYT-600 ana kamera sunuyor. Buna ek olarak arka tarafta 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın ön kısımda ise 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

Redmi Turbo 3 fiyatı

15 Nisan tarihinde satışa sunulması beklenen cihaz; yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk opsiyonuyla geliyor. Cihazın satış fiyatları ise 1.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor.